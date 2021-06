Una conferenza del Pd dedicata a Nilde Iotti

26/06/2021 00:00:00

Il Circolo PD online Nilde Iotti di Marsala, ha organizzato un’iniziativa dedicata a Nilde Iotti, in occasione della ricorrenza della sua elezione a Presidente della Camera dei deputati, il 20 giugno del 1979; la Iotti venne eletta e mantenendo anche un altro primato, l’unico presidente ad esser riconfermato per tre mandati consecutivi.

L’iniziativa dal titolo “Nilde Iotti, dalla Resistenza alla Presidenza. Politica e donne, nuove sfide e vecchi ostacoli in Sicilia e nel resto del paese”, si svolgerà da remoto, su piattaforma Zoom, il 28 giugno alle ore 21,00. Ci sarà l’opportunità di parlarne con la Presidente della Fondazione NILDE IOTTI, Livia Turco, con Valentina Cuppi, Presidente dell'Assemblea Nazionale del PD, con Cecilia D'Elia, Portavoce della Conferenza Nazionale delle Democratiche, Stefano Vaccari, Responsabile dell'Organizzazione Nazionale del PD, Anthony Barbagallo, Segretario Regionale del PD Sicilia.

La conferenza si aprirà con la lettura, a cura della giornalista Chiara Putaggio, del Discorso di Nilde Iotti nel giorno del suo insediamento come Presidente.

Al termine delle relazioni degli ospiti, si aprirà un debate, al quale sarà possibile partecipare prenotandosi per gli interventi.

"Qualche mese fa, abbiamo scelto, senza indugi, di dedicare proprio a Nilde Iotti il nostro circolo PD online, costituitosi il 28 aprile. Lei rappresenta per molti aspetti lo spirito tenace e instancabile degli aderenti al Circolo, nato per coinvolgere giovani e meno giovani alla partecipazione attiva, all'attenzione verso le diseguaglianze sociali, ai diritti civili, alle tematiche ambientali, al diritto al lavoro; lo spirito di chi crede in ciò che dice e con coerenza e coraggio non ha timore a manifestare le proprie idee e battersi perché possano concretizzarsi in azioni.

Nilde ha vissuto in un'epoca storica in cui si era disposti a perdere la vita per difendere la libertà, ha visto compagni e compagne morire per un ideale; da partigiana è arrivata fino agli scranni del Parlamento e anche lì con la sua determinazione non si scostò mai, nonostante le difficoltà, dai valori in cui ha creduto.

E' stata simbolo di imparzialità e paladina nella battaglia per l'emancipazione femminile, una delle figure più importanti della storia italiana e della nascita della Costituzione.

Perciò abbiamo scelto di dedicare la nostra prima iniziativa pubblica proprio a Nilde.

Vogliamo ringraziare Elisabetta Ognibbene per il progetto grafico realizzato per la conferenza" si legge nella nota.



L’iniziativa potrà essere seguita in diretta live sulla pagina del circolo (https://www.facebook.com/CircoloPDonlineNildeIotti/). Per chi volesse partecipare attivamente sarà disponibile, su richiesta, il link per la piattaforma Zoom.