L’ironico brindisi de La Sinistra per Castelvetrano al consigliere Marino di Mazara

26/06/2021 10:55:00

La Sinistra per Castelvetrano, in un breve comunicato stampa, ha augurato un ironico brindisi al consigliere comunale di Mazara del Vallo, Pietro Marino: “Cin,cin, consigliere, naturalmente con cautela e sobrietà”.

“Esterrefatti e perché no, anche divertiti dalle esternazioni del consigliere che – si legge nella nota - in un appassionato e convinto intervento (che potete vedere qui) dichiara che i comunisti mangiano i bambini e ci ricorda dello ‘zarrismo’, che, nonostante la lettura di qualche libro di storia, ci è sfuggito”.

La Sinistra per Castelvetrano ha preferito “non infierire sul consigliere che ci sembra abbastanza confuso”, augurandogli appunto questo brindisi che richiama un passaggio del suo intervento in consiglio comunale (quando parla di Cin Ci Pin).

“Ma Cin Ci Pin chi è?” gli avevamo chiesto in un’intervista telefonica.

“Il fascista, quello coreano”, ci ha risposto lui.

EM