Bretella Trapani-Mazara, nominato il commissario straordinario per il completamento

26/06/2021 00:00:00

Forse è la volta buona. Un commissario straordinario per la bretella autostradale Trapani-Mazara del Vallo. Sarà nominato da governo nazionale e si dovrebbe cosè velocizzare l’iter grazie ai poteri speciali conferiti.

Da tanti, troppi anni, si parla di progettazione pronta, di lavori imminenti che poi non iniziano. Ora con la nomina di Eutimio Mucilli a commissaio per il completamento della bretella Birgi-Mazara del Vallo.

Il progetto prevede la variante esterna ai centri abitati della statale 115 da Marsala sud a Mazara del Vallo, per uno sviluppo di circa 16,5 chilometri e con una sezione stradale di tipo ‘C1’. L’opera è inserita nel primo ‘Programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo’ con delibera Cipe n.121 del 21 dicembre 2001.

Con la sottoscrizione ad agosto 2017 dell’Apq Sicilia dall’Agenzia per la Coesione, dal ministero dei Trasporti, dalla Regione Siciliana e da Anas, furono resi disponibili i finanziamenti per la realizzazione del solo 1° stralcio funzionale per un importo di 134 milioni di euro.

La bretella sarà una valida alternativa alla SS.115 molto trafficata e per questo pericolosa.