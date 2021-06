Si è insediata a Trapani la commissione Pari Opportunità

27/06/2021 09:20:00

Presso la Sala Sodano di Palazzo D'Alì, si è tenuta la seduta d'insediamento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trapani.

Molto partecipata l'assemblea, con numerosi interventi e spunti di riflessione pervenuti da tutte le componenti presenti e rappresentate. Dalle confederazioni sindacali ai movimenti femminili, dalle scuole alle donne straniere, la Commissione mira a garantire il più ampio dibattito tra le parti mettendo in campo proposte operative che consentano alla stessa di radicarsi nel territorio.

“Colmando un ritardo che si trascinava da troppi anni, Trapani si dota finalmente della Commissione Pari Opportunità, straordinario strumento di promozione tanto di politiche di genere quanto di diritti civili - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Patti -. A tutte le componenti, auguriamo buon cammino e buon lavoro, auspicando la massima collaborazione tra le parti per la realizzazione di azioni concrete, significative ed incisive. L'amministrazione farà la sua parte supportando le attività della Commissione, per le quali viene prevista apposita dotazione finanziaria”. L'assemblea si riunirà nuovamente il giorno 1 Luglio alle ore 18 per l'elezione delle cariche interne.