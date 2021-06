Erice, nasce il gruppo Via - Cives. Ne fanno parte tre consiglieri comunali

28/06/2021 16:00:00

Nasce, al Consiglio comunale di Erice, il gruppo consiliare di opposizione tra movimento VIA e movimento civico Cives.

Ne fanno parte i consiglieri comunale Simona Mannina (capogruppo), Bruna Arceri (vice capogruppo) e Alessandro Manuguerra.

“Questo gruppo -dicono - nasce a seguito di diverse collaborazioni ed interlocuzioni avvenute tra i due movimenti civici nel corso di questi mesi. Interlocuzioni che guardano al presente ma anche al futuro del nostro territorio e della nostra comunità”.

Ed ancora: “Pur ponendoci in netta contrapposizione ed in alternativa all'attuale Amministrazione continueremo a svolgere il nostro mandato votando in consiglio comunale con pieno senso di responsabilità e nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato, senza pregiudizi e contro nessuno. Sosterremo – spiegano - i provvedimenti, sempre e solo nell’interesse dell’intera comunità. Continueremo a portare all’interno del consiglio comunale le preoccupazioni ed i bisogni dei nostri concittadini dando risposte concrete e non solo promesse".

"Riteniamo – concludono Mannina, Arceri e Manuguerra - non più prorogabile affrontare e programmare la risoluzione di numerosi problemi che affliggono i nostri cittadini, partendo dall'acqua torbida, dalll’abbandono rifiuti, dall'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla tutela degli animali e dell’ambiente, dal rilancio di Erice centro storico riteniamo, infatti, fondamentale partire dall'ordinario per arrivare allo straordinario”.