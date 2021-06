Calunnia, rinviata l'udienza per l'ex vice sindaco di Erice Catalano 

28/06/2021 13:57:00

C'è stato un problema di notifiche e così l'udienza dinnanzi al Gip di Trapani, che doveva pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex vice sindaco di Erice, Angelo Catalano è stata rinviata al prossimo 11 ottobre. Catalano deve rispondere di calunnia,. Secondo l'accusa ha incolpato, pur sapendoli innocenti, cinque persone tra cui il sindaco Daniela Toscano, l'imprenditore Riccardo Agliano e il funzionario comunale Pietro Pedone. E il problema di notifica ha riguardato proprio quest'ultimo.

Secondo l'ex vice-sindaco l'imprenditore Agliano avrebbe fatto pressioni sul dirigente comunale Francesco Tranchida affinchè il suo progetto di ampliamento di un parcheggio sul lungomare Dante Alighieri venisse approvato. Il sindaco di Erice, invece, è stato accusato di favoritismi in relazione alla pulizia e alla manutenzione del verde di via Entello dove ha la sua casa e di essersi adoperata per far togliere una multa, elevata dalla polizia municipale, alla moglie di un suo conoscente.

Pedone, invece, è stato accusato di aver favorito alcune ditte alle quale sono stati affidati i lavori di riparazione della rete elettrica comunale.