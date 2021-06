Marsala, da sei mesi c'è questa buca a Birgi Vecchi

28/06/2021 12:54:00

Un "cratere" enorme in strada a Birgi Vecchi, all'incrocio con la Via Santa Maria, rende la circolazione molto pericolosa, sia per le auto ma soprattutto per chi vi passa in moto o in bici.

Cambiano le amministrazioni, ma non cambiano le segnalazioni da parte di tanti cittadini marsalesi che continuano a segnalare, disfunzioni, disservizi e nel caso specifico, per ciò che riguarda la viabilità stradale, i problemi che ogni giorno vivono gli automobilisti a causa delle condizioni delle nostre strada.

La buca - che potete vedere in foto - è presente, ed è stata segnalata più volte, da almeno 6 mesi e continua a rimanere lì, come se nulla fosse e come se non recasse nessun pericolo per l'incolumità.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.