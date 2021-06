Marsala: blatte, topi e scarafaggi invadono il centro. L'allarme dei commercianti

29/06/2021 10:59:00

E' allarme a Marsala. Blatte, topi e scarafaggi di ogni varietà e misura invadono il centro ma anche le periferie della città.

Sono tantissimi i cittadini, ma anche i commercianti e titolari di attività di ristorazione, bar e panifici che segnalano la difficile situazione attuale, con insetti e topi che, giorno e notte, girano indisturbati per le vie del centro e non solo.

E' necessaria una urgente disinfestazione dicono i commercianti che hanno provato a segnalare i disagi anche a qualche amministratore locale.

Prendere un panino e una birra con il rischio di vedersi volare addosso una blatta non è proprio rassicurante né per i cittadini marsalesi né tanto meno per i turisti che, pian pianino si ricominciano a vedere nella nostra città.