Pantelleria, da sei giorni senza telefono e internet. Danni enormi all'economia

29/06/2021 10:27:00

Da sei giorni l’isola di Pantelleria vive un vero e proprio "incubo", è infatti impossibile comunicare sia telefonicamente che con la rete internet.

Dal 23 giugno, da quando è stato tranciato un cavo sottomarino, non funziona più la rete telefonica e la rete telematica. I disagi sono enormi, per le aziende, per i servizi, per il turismo, per la sicurezza. Insomma l’isola sta vivendo un disagio che diventa anche un enorme danno economico, specie per il comparto turistico.

Il cavo principale sottomarino è stato tranciato da un peschereccio. Il sindaco Vincenzo Campo afferma che si attende l’intervento di ripristino del danno, ma non sa quando verrà completato. Campo ha chiesto lo stato di emergenza “c’è una palese interruzione di pubblico servizio che non solo mette a rischio la sicurezza dei presenti, ma vede completamente bloccate le attività amministrative, turistiche, imprenditoriali, che stanno subendo danni ingenti”. Pantelleria per la seconda volta in pochi mesi rimane isolata.