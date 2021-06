Fondi UE, alla Regione non bastano i dipendenti. Bando per 10 consulenti

29/06/2021 12:00:00

Nonostante l'esercito di impiegati e funzionari la Regione Siciliana non riesce a fare fronte al controllo sulla spesa dei fondi europei. C'è pronto per questo un bando per 10 funzionari con stipendi da 70mila euro. Si occuperanno di assistenza tecnica nella gestione dei fondi europei.

Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi in una lista di esperti che sarà una sorta di banca dati anche per chiamate future. L'iter prevede l'iscrizione entro il 19 luglio tramite il sito www.tecnostruttra.it.

I candidati devono avere una laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria, architettura e scienze statistiche. La laurea varrà 10 punti ma ci sarà una classificazione in base all'esperienza. Per i profili più elevati, sono tre, sarà necessario avere una esperienza di almeno 7 anni in analisi, valutazione, esecuzione dei controlli. Per questo profilo ci sarà un compenso di 70 mila euro o 400 euro a giornata.

Per i 5 posti del secondo profilo sono richiesti tre anni si esperienza negli stessi settori, qui lo stipendio è di 50mila euro o 300 euro a giornata. Per i due posti disponibili per l'ultimo profilo di assistente tecnico junior, il compenso sarà di 30mila euro o 150 euro al giorno. Dalla lista saranno selezionati e valutati dall'ufficio regionale Autorità di Audit i migliori curricula per un colloquio. Poi la commissione composta da tre funzionari regionali sceglierà i consulenti.