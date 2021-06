Marsala, aule inagibili all'Agrario. Il consiglio d'Istituto: "Dall'ex Provincia proposte inaccettabili"

30/06/2021 16:23:00

Un tavolo tecnico per affrontare i seri problemi logistici dell'Istituto Abele Damiani di Marsala.



Lo chiede il consiglio d'istituto, con una nota del suo presidente il professore Gian Luigi Vinci, in una nota indirizzata principalmente al Libero Consorzio di Trapani, alle istituzioni interessate e ai sindacati.

All'Abele Damiani, infatti, sono venute meno 16 aule per l'assenza di agibilità. Non possono essere utilizzate e – come comunicato dall'ex Provincia, il ripristino sarà lungo.



E proprio la proposta del Libero Consorzio non è piaciuta al consiglio d'istituto della scuola.

Si parla del trasferimento presso un edificio di contrada Cuore di Gesù e dell'utilizzo del Podere Badia, con moduli prefabbricati a fungere da aule.



Ma ci sono diversi problemi per l'utilizzo dei questi due edifici, come ha constatato il consiglio d'istituto nella riunione del 29 giugno. Intanto le aule proposte si trovano a 13 km di distanza dalla sede centrale, e con l'istituto frequentato da ragazzi che arrivano da diverse contrade o comuni limitrofi ci sarebbero difficoltà per raggiungere la sede ipotizzata, “soprattutto dovuta ai mezzi di trasporto e ai tempi di percorrenza”. Quelle aule, inoltre, “sono prive di laboratori, indispensabili per l'espletamenteo delle attività didattiche in un istituto professionale”. Il riordino ministeriale dei percorsi formativi prevede un notavole incremento delle ore laboratoriali e delle attività professionalizzanti. “Oltre 350 alunni avrebbero il disagio di doversi spostare in maniera precaria, continuamente, con la difficoltà di non riuscire a svolgere in maniera corretta le attività scolastiche”. Molti disagi anche per il personale scolastico he dovrebbe spostarsi da una sede all'altra. Difficoltà anche per gli alunni disabili, che necessitano di ambienti di apprendimento accoglienti e inclusivi”.

Per il consiglio d'istituto è “inaccettabile quanto proposto dal Lubero consorzio in considerazione del fatto che non viene garantito il diritto allo studio.



Così è stata chiesta la convocazione di un tavolo tecnico. Per il conisglio d'istituto la soluzione immediata è rendere disponibili i locali “all'interno del perimetro scolastico che sono di assoluta pertinenza dell'istituto, oggi utilizzati dall'Università di enologia con un contratto di comodato d'uss gratuito trentennale.