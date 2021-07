01/07/2021 09:27:00

Un albero si è abbattuto questa mattina sullo scorrimento veloce Marsala Birgi. Sul posto sono presenti i vigili urbani di Marsala e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. La stessa del crollo di un masso qualche giorno fa e che ha tenuto lo scorrimento veloce bloccato per ore.

L'albero si trova sulla carreggiata, poco prima della galleria e della stazione di carburante. Gli automobilisti e comunque chi percorre questo tratto di strada deve procedere con cautela, nell'attesa che venga ripristinata la normale viabilità.