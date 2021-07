Nino Oddo: "Dario Safina attacca me per compiacere il suo attuale datore di lavoro ..."

01/07/2021 20:05:00

"Dario Safina inveisce contro di me a livello personale con un lungo comunicato, nel quale si arroga il diritto di attribuire patenti a sinistra, presuntuosello. L'ho visto crescere, non è un cattivo ragazzo. Sono sicuro che questo attacco veemente è l' umanamente comprensibile tentativo di compiacere il suo attuale datore di lavoro.

La mia storia nel centrosinistra non è in discussione, parla da sola. Fin dai tempi nei quali il buon Dario ancora succhiava il latte materno. Come nel 2008, quando unico deputato uscente mi candidai nella lista Finocchiaro, sabotata dal pd siciliano, che puntava a perdere ma a fare il pieno dei seggi destinati all opposizione.

Quanto al movimento Via abbiamo avuto convergenze solo in alcune realtà locali. Il rapporto con la Lega per noi è ostativo sul piano regionale e nazionale, al contrario del PD che ci ha fatto con Salvini un governo insieme. Ma non voglio infierire oltre.

Il buon Dario ha fatto il suo compitino. Domani il suo capo gli dirà bravo. Del resto lui è l'esempio di cosa sono le giovani generazioni della sinistra siciliana. Poveri noi ..."