Pantelleria senza internet. Forse tra poco si ripara il guasto

02/07/2021 17:00:00

Da circa dieci giorni Pantelleria è senza internet e con problemi alla linea telefonica per il cavo tranchiato nel Mediterraneo. La Tim ha fatto sapere al vicepresidente della Regione Gaetano Armao che entro la fine della settimana si dovrebbe intervenire sul guasto in mare. Poi passeranno alcuni altri giorni prima del ritorno alla normalità.

Questa la nota inviata da Tim: “Se non sorgeranno complicazioni o eventi non previsti, dovremmo completare i lavori di ripristino per la fine di questa settimana. Deve intervenire una nave per il giunto in mare aperto e siamo in attesa dei permessi da parte del Demanio per l’intervento sulla costa. Al momento abbiamo attivato un ponte radio per garantire il funzionamento dei servizi di telefonia mobile e fissa e parte dei collegamenti dati. I collegamenti di enti ed istituzioni, che garantiscono servizi di primaria importanza e sicurezza, sono funzionanti”.



Ma sono tanti i disagi provocati in questi giorni di blackout delle comunicazioni che si è tentato di risolvere con un ponte radio. Non abbastanza per garantire le comunicazioni nell'isola.

L'Associazioni Conflavoro PMI, sede territoriale di Pantelleria, e AssoMPI, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative che raggruppano oltre 100 micro e piccole imprese dei comparti artigianali, commercio e servizi dell’isola siciliana, hanno manifestato al Presidente del Consiglio dei Ministri Dott. Mario Draghi ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze Dott. Daniele Franco il “grave disagio” che dallo scorso 23 giugno vivono le micro e piccole imprese di Pantelleria.

“Proprio da quella sera, dopo che una nave ha tranciato il cavo telefonico sottomarino che collega, per fonia e rete internet, Pantelleria alla terraferma, l’isola è tagliata fuori da ogni collegamento internet e voce e solamente TIM, con un collegamento di emergenza, ha cercato di riattivare il servizio per i propri clienti di fonia mobile, ma, presumibilmente a causa di una saturazione delle linee, il traffico dati risulta essere assolutamente inesistente o, per bene che possa andare, lentissimo con una velocità che per molte ore della giornata si assesta attorno ai 0,19/ 0,60 MB”, dichiara Giovanni Peralta Presidente di AssoMPI.

Inoltre, dagli organi di stampa, si viene a conoscenza che il ripristino del regolare servizio non avverrà prima del 7/15 luglio 2021.

“Tale situazione impedisce di fatto la regolare predisposizione, per quelle aziende che utilizzano software in cloud, di fatture elettroniche oltre che la regolare trasmissione telematica di scontrini telematici e, appunto, delle fatture”, gli fa eco Conflavoro PMI “e, proprio per questo motivo, le due Associazioni hanno chiesto alle Istituzioni di prendere in considerazione il differimento dei termini di tali incombenze, portandolo oltre i 12 giorni previsti da norma, per le oggettive difficoltà sopra evidenziate oltre che per lo stato di emergenza che Pantelleria in atto vive.”