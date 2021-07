Mazara, presentati gli eventi dell'estate "In zona blu". Arriva il trenino turistico

03/07/2021 11:15:00

80 eventi “In zona blu” dal primo luglio al 19 settembre tra cultura, spettacoli, concerti: il programma delle manifestazioni dell’Estate mazarese 2021 è stato presentato in conferenza stampa al Palazzo di Città dal sindaco Salvatore Quinci e dall’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato.

La conferenza è stata preceduta dalla proiezione di un breve video tratto dallo spettacolo “Mazara Mazara” dell’attore Rosario Lisma.

“Il cartellone di eventi allestito dall’assessore Abbagnato con la condivisione della Giunta – ha esordito il sindaco – rappresenta una ripartenza che dovrà avvenire in sicurezza dopo i periodi di picco della pandemia”.

Il programma è stato illustrato nei dettagli dall’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato, a partire dal titolo:

“Dopo mesi e mesi di zone rosse, gialle, arancione, abbiamo voluto intitolare il cartellone di eventi ‘Estate in Zona Blu’ per richiamare quel senso di libertà che il colore del cielo e del mare rappresentano per noi. Libertà – ha sottolineato l’assessore Abbagnato – che non significa minore prudenza ma che va vissuta nel rispetto delle regole anche e soprattutto durante gli eventi. Organizzare eventi in sicurezza rappresenta un dovere ma si traduce anche in un costo non indifferente. A tal proposito – ha osservato l’assessore Abbagnato – ci saremmo aspettati un contributo ai comuni per l’organizzazione di eventi da parte del Governo come avvenuto per altri settori. Ciò non è accaduto e siamo stati posti dinanzi ad un bivio: decidere di non organizzare nulla o investire poche ma significative risorse (circa 70mila euro oltre i costi di service e sicurezza) che ci consentono di allestire un programma di qualità con la stragrande maggioranza degli eventi gratuiti per i cittadini e solo alcuni a pagamento ma con costo dei biglietti calmierato. Grazie a questa formula potremo avere nella nostra Città una rassegna di prim’ordine come quella dell’associazione Canto del Marrobbio nell’area esterna del mercato agroalimentare o come il Rock The Casbah nel quale Max Gazzè si esibirà nell’unica tappa della Sicilia occidentale”.



Il programma si articolerà in alcune principali location: il chiostro del Collegio dei Gesuiti ed il Complesso Filippo Corridoni ospiteranno le 4 rassegne letterarie inserite in cartellone ed alcune rappresentazioni teatrali e di musica; il Giardino dell’Emiro del Parco di Miragliano ospiterà il Festival del Teatro di Paglia; l’Atrio di Santa Caterina ospiterà alcuni concerti e la Rassegna Cinematografica “Cinema sotto le stelle”; l’area esterna del Mercato agroalimentare ospiterà gli appuntamenti di cabaret e musica dell’associazione Canto del Marrobbio (tra i quali Mogol racconta Mogol, Roberto Lipari, Sergio Vespertino, Silvia Mezzanotte, Manlio Dovì, Paolo Conticini ed altri artisti e spettacoli); piazza della Repubblica ospiterà la due giorni di Rock The Casbah con Max Gazzè).

Uno spettacolo di prosa si svolgerà a Borgata Costiera. Previste anche manifestazioni sportive.





Il trenino turistico elettrico



“E’ arrivato per la prima volta in città un trenino elettrico gommato che garantirà il collegamento estivo e turistico tra il centro città e le zone balneari”.

Lo annuncia l’assessore comunale alla Smart City Vincenzo Giacalone, comunicando che entro qualche giorno verrà attivato il servizio di collegamento con trenino turistico per un periodo di tre mesi.



In particolare: nelle ore diurne, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 il trenino sarà in servizio lungo tutto il litorale: sia nei lungomare San Vito, Hopps e Mazzini che nel lungomare Fata Morgana con corse e fermate che verranno comunicate dopo la conclusione del percorso di prova.

Nelle ore serali, dalle 21 fino all’una di notte, ci sarà un percorso turistico-cittadino. Il prezzo di ogni singola corsa, sia diurna che serale sarà di un euro.

Operazioni antidroga, encomi alla Polizia



“Con il conferimento di encomi al personale della Squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, diretto dal dottor Damiano Lupo, intendiamo esprimere allo stesso dirigente, al questore dr. Salvatore La Rosa ed al personale tutto il ringraziamento dell’amministrazione comunale per le attività espletate quotidianamente per il rispetto della legalità”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, nel corso della cerimonia per il conferimento di encomi al personale della Squadra investigativa del Commissariato di Ps che ha partecipato alla brillante operazione antidroga dello scorso 9 aprile nel quartiere Mazara Due, conclusasi con un arresto ed il sequestro di 1.450 grammi di cocaina allo stato puro e di 2.040 grammi di hashish.

“Un maxi sequestro – è stato sottolineato – che testimonia quanto la ‘piazza’ di Mazara del Vallo sia purtroppo una delle maggiori ‘piazze’ di spaccio della provincia. Un’operazione effettuata in un quartiere – ha detto il Sindaco – nel quale abitano tante persone perbene ma dove purtroppo la criminalità è presente in maniera palese. Proprio in quel quartiere – ha aggiunto –abbiamo allo studio alcune iniziative di social housing in collaborazione con l’Iacp e vogliamo attuare iniziative di carattere sociale che vanno affiancate alle operazioni messe in atto dalle forze dell’ordine”.

Il Sindaco, alla presenza del presidente del consiglio comunale Vito Gancitano e del comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, ha proceduto alla consegna di encomi a:

Assistente capo coordinatore Orazio Di Salvo, Assistente capo coordinatore Stefano Pisciotta, Assistente capo coordinatore Enzo Mazarese, vice Sovrintendente Giuseppe Ingargiola, Sovrintende Vito Gancitano ed al dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Vice Questore aggiunto Damiano Lupo.

Per il personale ed il dirigente (nella foto con il sindaco, il presidente del consiglio comunale ed il comandante della Pm) questa la motivazione degli encomi con riferimento all’operazione di Polizia giudiziaria del 9 aprile: “Per l’ottimo lavoro svolto assicurando in tempi brevi malviventi alla giustizia, rappresentando anche un valore simbolico per la nostra comunità a garanzia della sicurezza e della legalità”.

Al termine della cerimonia il vice questore Damiano Lupo ha espresso un ringraziamento al Sindaco ed all’amministrazione, sottolineando che gli encomi vanno condivisi con l’intero personale del Commissariato per il lavoro che viene svolto ogni giorno. Ha inoltre espresso un ringraziamento al Questore dr. La Rosa per il supporto costante al delicato lavoro ed ha infine auspicato che al fianco delle azioni di repressione possano esserci azioni di carattere sociale soprattutto in quartieri a rischio.