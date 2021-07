Trapani, il gruppo Bulgarella vuole investire a Balestrate 

03/07/2021 22:58:00

Trasformare il degrado in bellezza è la sua missione. Ed ora una nuova sfida per l'imprenditore edile Andrea Bulgarella: realizzare un albergo a cinque stelle nell'ex colonia marina che sorge sulla spiaggia di Balestrate, in zona Forgia.

L'immobile fino al 2011 aveva ospitato l'istituto Alberghiero. Ora, invece, è in balia del degrado e dell'abbandono. Ecco allora l'idea del gruppo Bulgarella: rilanciare il sito, trasformandolo in una struttura alberghiera.

L'ex patron del Trapani calcio ha già inviato una lettera al Comune di Balestrate, proprietario dell'ex colonia e la Giunta ha accolto con entusiasmo la proposta. Dopo 10 anni di abbandono l'ex colonia potrebbe ritornare a vivere, in una veste nuova.