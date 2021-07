04/07/2021 21:28:00

Ritorna al suo posto la statua della Madonna rubata dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Trapani. Il furto era stato denunciato ai carabinieri e ne avevamo parlato ieri su Tp24.

Questa mattina, la sorpresa con la statua che è stata rimessa nella sua nicchia.

Alta un metro, in vetroresina, la statua è una riproduzione di quella di Lourdes. Stava (e sta di nuovo) in una piccola grotta nel giardino accanto alla chiesa, dove è stata ricreata, in piccolo, la stessa atmosfera di Lourdes.