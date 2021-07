04/07/2021 16:40:00

Le falde si stanno prosciugando. C'è un problema con l'acqua potabile a Marsala. Il Comune così ha deciso di realizzare un video per sensibilizzare i cittadini ad un uso corretto dell'acqua.



Il video, in 40 secondi, consiglia ai cittadini cosa fare: dal ridurre il tempo che passiamo sotto la doccia, a chiudere l'acqua mentre laviamo i denti, cambiare i rubinetti. Non bisogna poi sprecare l'acqua potabile per riempire le piscine, per l'irrigazione, per lavare l'auto. Ecco il video.