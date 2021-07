 Mare: docce e passerelle a Tonnarella. Bus ad Alcamo Marina

05/07/2021 07:30:00

I consiglieri comunali di Mazara del Vallo Matteo Bommarito, Giuseppe Palermo e l’assessore comunale Giacomo Mauro, ringraziano la famiglia Oliveri ed il loro procuratore Giovanbattista Di Gregorio, per aver concesso al comune di Mazara del Vallo una estesa area, sita in via del Mare, angolo via dei Ponticcioli, da utilizzare come area di sosta per i cittadini, che ne potranno fruire gratuitamente, facilitando il loro accesso alla spiaggia di Tonnarella.

Inoltre, sono state posizionate delle docce, a disposizione dei bagnanti e delle passerelle per soggetti diversamente abili disposte in vari punti dell’arenile per facilitare l’accesso al bagnasciuga a tutti i soggetti con difficoltà motorie.

“Esprimiamo soddisfazione per aver potenziato i servizi dedicati ai cittadini e annunciamo che a breve collocheremo i cestini per i rifiuti lungo tutto il litorale”.

ALCAMO. Partirà martedì 6 il servizio bus navetta Alcamo - Alcamo Marina per la stagione estiva 2021, fino al 31 Agosto, affidato alla ditta Reginella BUS S.R.L. con sede in via Domenico La Bruna.

Dichiara il sindaco Domenico Surdi “prenderà il via martedì 6 luglio il servizio bus navetta per Alcamo Marina, con una grande novità, sarà totalmente gratuito per gli utenti. Un servizio atteso che, negli anni scorsi, è stato molto apprezzato e fruito non solo dai nostri cittadini, ma anche da quanti durante il periodo estivo si trovano ad Alcamo ed Alcamo Marina”.



Il servizio garantisce sia il percorso Alcamo - Alcamo Marina e viceversa, sia il tragitto per il Monte Bonifato, nelle giornate della Festa della Madonna dell’Alto nonché il servizio per le giornate della Commemorazione dei Defunti.

Ci saranno due distinti autobus di tipo urbano con inizio, ogni giorno, alle ore 08.00 per terminare con l’ultima corsa alle ore 19.00, articolato su due linee come di seguito specificate.