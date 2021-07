05/07/2021 14:05:00



Paura, questa mattina, a Favignana. Una imbarcazione da diporto - 15 metri di lunghezza - per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Lo yacht era a circa 200 metri dalla costa, in località Cala Azzurra.

Le persone che erano a bordo, quattro turisti, sono riusciti ad abbandonare l'imbarcazione e a mettersi in salvo, allontanandosi con il piccolo gommoncino tender in dotazione alla barca.

Scattato l'allarme sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera e la sezione navale dei Vigili del Fuoco del porto di Trapani. I pompieri sono riusciti a domare il rogo e a scongiurare che l'imbarcazione affondasse.