Marsala, accoltellamento a Porta Mazara 

05/07/2021 12:53:00

Altro episodio di "malamovida" a Marsala. E' arrivato alla redazione di Tp24 un video che mostra un giovane, a torso nudo e in jeans, a terra, con una ferita dovuta ad un accoltellamento. Il giovane, ferito probabilmente con un coltello o con qualche collo rotto di bottiglia (una "moda" purtroppo nelle risse serali), nel video si mostra privo di sensi, a terra, mentre gli amici chiamano i soccorsi.

L'accoltellamento, secondo le prime ricostruzioni è avvenuto ieri sera, domenica 4 Luglio, sempre nella zona di Porta Mazara - Piazza Matteotti.

Un frammento del video lo potete vedere nell'immagine che affianca questo articolo, dove si vede il ragazzo a terra (in un altro frammento la ferita è visibile, come il sangue in strada) mentre due giovani aspettano i soccorsi.