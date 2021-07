La bimba morta nella piscina a casa dei nonni. Ecco cosa è accaduto

07/07/2021 07:19:00

Sarebbe rimasta incastrata con i capelli in un bocchettone, non riuscendo più a venire a galla. E' morta così, ieri, in Sicilia, a Trabia (provincia di Palermo) una bimba di cinque anni, annegata in piscina a casa dei nonni.

Tutto è accaduto intorno alle 15 di ieri, martedì 6 luglio., in una villetta nei pressi del Lido Vetrana. In corso sono gli accertamenti del caso, ignota al momento la dinamica di quanto successo. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna.

La piccola è arrivata già senza vita al pronto soccorso.

La bimba era in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone che si trova nell’impianto per purificare la piscina, di tipo gonfiabile. Non è riuscita a liberarsi ed è morta poco dopo. In casa c'era la nonna, che l'ha trovata già morta. Era da sola in casa, e mentre la bimba giocava in piscina lei era da un'altra parte. La scena è stata straziante.

La procura di Termini Imerese che coordina le indagini ha disposto la restituzione del corpo alla famiglia per celebrare i funerali, accertando che si è trattato di un tragico incidente. I carabinieri hanno sequestrato la piscina e per oggi è stata disposta una perizia.La procura vuole capire se ci sia stato un malfunzionamento della struttura o se questo tipo di piscina abbia degli alti fattori di rischio per i bambini, ma anche per gli adulti. Da una prima verifica dei carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche sarebbero infatti emerse diverse anomalie nella sistemazione del motore che è stato fatale per la piccola.

Il padre della giovanissima vittima è un sindacalista della Uil molto conosciuto in provincia di Palermo.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Solo lo scorso mese di maggio un bimbo di 2 anni, Lorenzo, è morto tragicamente dopo essere caduto nella piscina di casa. Il dramma si è consumato a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Il bimbo sarebbe caduto in acqua senza che nessuno se ne accorgesse in tempo ed è morto annegato. Quando è scattato l'allarme per lui era ormai troppo tardi. I primi a soccorrerlo, nel tentativo di salvarlo, sono stati i genitori.