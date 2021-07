Will chiude la tappa a Marsala parlando con i giovani di innovazione e territorio

07/07/2021 22:20:00

Si è conclusa la tappa locale del tour di Will, community online che conta oltre 1 milione di followers tra Instagram e Facebook, fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, impegnato in queste settimane in un viaggio di ascolto in Italia, Will Meets.

A Marsala, presso le Cantine Pellegrino, domenica 4 luglio Will ha ascoltato oltre trenta ragazzi e ragazze della città parlare di innovazione, formazione e territorio. «Siamo molto contenti di questa tappa a Marsala – ha dichiarato Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will –. È stato bello trovarsi in un territorio che sa valorizzare le proprie eccellenze e incontrare una comunità locale così vivace, giovane e attiva, con cui è nato un confronto ricco e interessante».

All’iniziativa è intervenuta anche l’associazione culturale locale Nonovento. «L’evento è stato straordinariamente stimolante – ha commentato Federica Lombardo, che fa parte dell’associazione -. Incontrare tutti questi giovani, affrontando alcune tematiche ed esprimendo perplessità e paure, è stato di ispirazione. È giusto che ci siano questi incontri, perché la nostra voce deve farsi sentire e non deve essere più una voce fuori campo. L’evento di Marsala è stato la prova schiacciante che ci sono la voglia e la forza di trovare delle soluzioni e di essere pronti al cambiamento».

Il progetto Will Meets si svolge in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE.

Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia, ha commentato: «La collaborazione con Will ci aiuta a raggiungere ulteriormente, grazie a un giro del Paese da sud a nord, i giovani. Li invitiamo a scrivere il futuro dell'UE che vogliono sulla piattaforma. La Conferenza dà infatti la possibilità a tutti i cittadini di contribuire con idee e iniziative, comprese quelle su come coniugare tradizione e innovazione per lo sviluppo del territorio, perché l'Europa delle prossime generazioni la costruiamo solo insieme».

Il viaggio, che ha già fatto tappa in Puglia e Calabria, toccherà ora il Cilento e poi il Lazio e si concluderà al Nord ai primi di agosto. Tutte le tappe verranno raccontate live sui canali social di Will.