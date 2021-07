L'abusivismo al Cinque Palme tra conflitti di interesse e un ... giallo 

07/07/2021 08:36:00

Potrebbe rivelarsi un’udienza determinante ai fini della decisione finale, ma anche foriera di futuri sviluppi giudiziari, quella che ha visto l’ingegnere Salvatore Capizzo testimoniare, come consulente tecnico difensivo, nel processo che davanti al giudice monocratico di Marsala Annalisa Amato vede imputata Rosa Letizia Saladino (figlia dell’ex consigliere comunale Gregorio Saladino), amministratore unico della “Classis a.r.l.”, che sul lungomare Boeo, nei pressi del “Ferro di cavallo”, in riva al mare, ha realizzato il locale “Le 5 Palme”.

Secondo l’accusa, il locale - sottoposto a sequestro preventivo per presunte “irregolarità in ambito demaniale marittimo” dopo un controllo dell’ufficio circondariale marittimo ai primi di dicembre 2018 e poi dissequestrato nell’aprile 2020 - sarebbe stato realizzato in maniera difforme dal progetto approvato dagli enti competenti.

L’imprenditrice è accusata di abusivismo per avere realizzato una struttura non conforme al progetto autorizzato. Ma il suo tecnico, l’ingegnere Salvatore Capizzo, in aula ha fatto notare che a realizzare la struttura è stato un altro imprenditore, Benedetto Maggio (figlio del geometra del Genio Civile Cristoforo Maggio, che ha dato l’ok dell’ente ai calcoli strutturali, “in palese conflitto d’interesse” sottolinea l’ingegner Capizzo), che poi ha ceduto l’attività e la struttura alla Saladino, che era sua socia. A far scattare il controllo, aveva spiegato in una precedente udienza un sottufficiale della Capitaneria (Tommaso Rallo), furono alcune telefonate di protesta di cittadini che lamentavano la realizzazione del cancello all’ingresso del molo. Adesso, in Tribunale, l’ingegnere Capizzo, che ha anche consegnato una relazione, ha ribadito: “Le opere realizzate sono state autorizzate dagli enti competenti e l’area demaniale occupata è addirittura inferiore a quella concessa. Quindi, nessuna occupazione abusiva”. L’imprenditrice è difesa dall’avvocato Carlo Ferracane. “Alla struttura in legno già realizzata – ha spiegato l’ingegnere Capizzo – noi abbiamo aggiunto soltanto le vetrate e il telo di copertura, completando impianti e servizi e ripristinando il muro a secco eroso dal mare. La struttura realizzata non presenta variazioni essenziali rispetto ai provvedimenti rilasciati dal Suap di Marsala. Inoltre, il 7 dicembre 2018, è stato presentato al Demanio Marittimo il progetto di variante con incluso la collocazione del cancello”. Il controllo della Capitaneria è del 6 dicembre 2018. Intanto, un tema introdotto in aula dall’ingegnere Capizzo, e che la magistratura potrebbe anche decidere di approfondire, è quello dei calcoli relativi alla struttura presentati dalla gestione precedente a quella di Rosa Letizia Saladino. Calcoli che il consulente tecnico ha affermato essere stati disconosciuti dall’architetto che ufficialmente, sulla carta, li avrebbe redatti e firmati. Questo architetto, afferma Capizzo, scrivendolo anche nella relazione consegnata al giudice Amato, “nel mio ufficio, in presenza di altre due persone, mi ha detto di non sapere nulla di quei calcoli, di non averli eseguiti lui e che la firma in calce non era la sua”. Eppure c’è il suo timbro. Qualcuno gliel’ha sottratto? O falsificato? Un giallo in piena regola.