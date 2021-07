Un bimbo è nato in ambulanza sulla strada per Mazara 

07/07/2021 14:50:00

Il punto nascita a Castelvetrano è chiuso, ed una mamma non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale di Mazara: il suo bambino è infatti nato in ambulanza.

La vicenda è accaduta nella notte. Mamma e neonato stanno bene, grazie alla prontezza dei sanitari, ma la vicenda alimenta ancora le polemiche sulla chiusura del punto nascita di Castelvetrano.

La vicenda tra l'altro interessa mezza provincia. La mamma è di Gibellina, vive a Salemi, quando ha cominciato a sentire i dolori ha chiamato i 118 per essere portata a Mazara. Appena fuori Salemi, però, le condizioni della mamma sono apparse gravi. I sanitari hanno pertanto deciso di fare nascere il bambino in ambulanza, e di andare poi a Castelvetrano, al pronto soccorso. Lì mamma e figlio sono stati curati, e poi tutta la comitiva si è diretta, finalmente, al reparto dell'ospedale di Mazara.