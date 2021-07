In tre condannati per dei furti a Pantelleria 

08/07/2021 07:26:00

Tre persone di Pantelleria sono state condannate dal Tribunale di Marsala (presidente Saladino) per una serie di furti commessi in abitazioni sull’isola.

Quattro anni e mezzo di carcere sono stati inflitti a Franco Indelicato, di 28 anni, mentre quattro anni ad Alessio Indelicato, di 22, e a Giuseppe Alessandro Bonomo, di 47.

Gli Indelicato sono originari di Marsala.

Le pene inflitte sono state molto più severe di quelle invocate dal pubblico ministero. A difenderli sono stati gli avvocati Gaetano Di Bartolo, Francesca Frusteri e Arianna Russo. E’ stato, invece, assolto dall’accusa di ricettazione Pietro Tellini, di 52 anni, titolare a Pantelleria di un “Compro e vendo oro”, anche lui difeso dall’avvocato Di Bartolo. Per Tellini il pm Giuliana Rana aveva chiesto un anno e mezzo di carcere. Assolto con formula piena, invece, “per non aver commesso il fatto”, su richiesta dello stesso pm, il 40enne Giuseppe Daniele Billardello, che è stato difeso dall’avvocato Ignazio Massimo Bilardello. Secondo l’accusa, il gruppo finito sotto processo avrebbe creato non poche angosce agli abitanti dell’isola. I ladri, come riferito nel processo da una delle tante vittime, talvolta agivano approfittando anche dell’assenza delle famiglie fuori casa per qualche funerale.