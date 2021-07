Castelvetrano. Alfano sui professionisti in pensione: "Le persone disponibili ci sono"

08/07/2021 06:00:00

Nei giorni scorsi abbiamo scritto dell’avviso per cercare professionisti in pensione che possano svolgere attività a titolo gratuito per il comune di Castelvetrano.

Diversi dipendenti sono infatti andati in pensione e non possono essere sostituiti, dal momento che il dissesto finanziario impedisce le assunzioni.



Abbiamo chiesto al sindaco Enzo Alfano di chiarire questo aspetto, soprattutto dopo i diversi commenti di indignazione che si sono riversati sui social, spesso senza avere la corretta consapevolezza di ciò che sta accadendo.

Fare il sindaco e farlo a Castelvetrano non è una cosa semplice. E’ una cosa che ho sempre saputo, sin dall’inizio. Sia con quota cento che con i pensionamenti che ci sono stati nel corso degli anni, oggi ci troviamo ad amministrare un comune con una burocrazia che non faceva parte né della prima fila né della seconda. Ci troviamo di fronte a persone che pur contando 20/25 anni di attività, non hanno quelle alte competenze tecniche che servono per dare le giuste risposte ai cittadini. C’è questa legge che stiamo cercando di sfruttare e già sappiamo che ci sono persone disponibili a dare il loro contributo per la comunità. Devono solo formalizzare la richiesta.

Anche il mancato inizio del mercatino di Triscina può essere considerato un effetto della mancanza di determinate figure professionali e organizzative?

Tra un po’ avrò una conferenza di servizio per capire di preciso cosa sia successo. Verbalizzeremo le modalità di intervento dei diversi uffici e se ci saranno delle responsabilità ci sarà anche la mano pesante. Non è possibile non immedesimarsi in quei mercatisti che da tempo non hanno l’opportunità di guadagnare. Chiedo ai colleghi del comune di essere empatici. Se non ci si mette nei panni dell’altro che chiede un servizio e si resta seduti dietro una scrivania pensando di gestire un potere, non ci siamo.

Egidio Morici