Sicilia, incendio alla Kalat Impianti, Palmeri: “La Regione intervenga”

08/07/2021 18:00:00

Incendio alla Kalat Impianti, Palmeri: “Danno grave all’ambiente, la Regione intervenga”

Solidarietà ai lavoratori e preoccupazione per il danno ambientale che ne deriverà: è quello che esprime Valentina Palmeri, deputata all’Ars di Attiva Sicilia e delegata regionale dei Verdi, sull’incendio, sembrerebbe di origine dolosa, che alcuni giorni fa ha distrutto l’impianto di Kalat impianti di Caltagirone. Una struttura che presta i suoi servizi a diversi comuni del Calatino e che adesso è quasi inutilizzabile.

“Un danno, di una gravità notevole, - afferma Palmeri - non solo per i disagi derivanti dall’interruzione del servizio ma anche e soprattutto per il danno ambientale che ne deriverà. Esprimo solidarietà e vicinanza alla comunità e ai lavoratori per quanto accaduto e auspico che al più presto siano accertate le cause ed eventuali responsabilità da parte della magistratura. Nel frattempo aderendo alla iniziativa di altri colleghi, chiederò un immediato intervento della Regione”.

“Si fa sempre più urgente la necessità – conclude Palmeri – dell’approvazione nel Parlamento nazionale della legge voto, già approvata all’Ars, che prevede l’inasprimento delle pene per i piromani e l’utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per l’identificazione dei colpevoli e il monitoraggio dei siti. Per questo auspico che gli uffici della Regione provvedano tempestivamente a inoltrare il progetto di legge in Parlamento. Mi assumo l’impegno di sollecitare gli uffici per accelerare l’iter di trasmissione”.