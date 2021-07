Castelvetrano e quelle transenne divelte

08/07/2021 10:45:00

Un cedimento di calcinacci della Torre del Giglio, l’antica casa-forte vicino la biblioteca comunale e il museo civico ha comportato la chiusura in via precauzionale del tratto iniziale di via Garibaldi, su richiesta della Protezione Civile.

In attesa di ulteriori verifiche, qualche giorno fa sono state messe un paio di transenne e la relativa segnaletica. La chiusura è però durata poco, perché qualcuno ha spostato le transenne e le auto hanno ripreso a transitare.

Il comune ha allora provveduto ad ancorarle alla strada, attaccandole a dei tondini di ferro. Ma stamattina, come si può vedere dalla foto, i tondini sono stati divelti e una delle transenne è stata buttata al margine della strada.

Spesso abbiamo scritto come non basti un segnale di divieto per impedire il transito in un tratto di strada. Ma pare non bastino nemmeno le transenne, anche se ben ancorate all’asfalto.

Insomma, il messaggio, nella sua alquanto discutibile modalità, è fin troppo chiaro: “Queste transenne non le vogliamo, né domani né mai”.

EM