Assenteismo al Comune di Palermo, tra gli indagati anche il padre di Angela da Mondello ... 

09/07/2021 10:32:00

Da "Non ce n'è Covid" a ... "Non ce n'è cartellino...".

Tra gli indagati del blitz della Guardia di Finanza che oggi ha portato all'arresto a Palermo di otto impiegati comunali per assenteismo c'è anche Isidoro Chianello.

Il nome non dice nulla, ma lui è il padre di Angela da Mondello, la signora diventata famosa per il suo "Non ce n'è Covid!" di un anno fa.

Un'affermazione che è poi diventata un tormentone nel periodo della pandemia e anche una canzone.

La donna ha avuto un periodo di celebrità anche sui social. I suoi profili hanno collezionato fino a 100 mila follower. La donna è apparsa più volte in trasmissioni televisive.



C'era poi chi timbrava mentre faceva jogging e chi andava in alcuni negozi durante l'orario di lavoro. E anche chi, come Tommaso Lo Presti, già indagato in inchieste di mafia, mentre era ricoverato in ospedale risultava al lavoro.

Lo Presti aveva dimenticato di avvertire l'impiegato che utilizzava il suo badge ogni giorno. Servizio che andava avanti in modo automatico anche quando l'impiegato aveva presentato regolare certificato medico per un ricovero ospedaliero.