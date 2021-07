09/07/2021 16:56:00

Cinquecentomila euro: la somma che l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio ha chiesto all'ex dirigente regionale delle Infrastrutture e mobilità, Dorotea Piazza, a titolo di risarcimento danni.

Nel corso di un incontro per dirimere i contrasti tra la Regione e l'Ustica Lines, l'ex primo cittadino l'avrebbe minacciata ("La pagherete cara ...!"). Vicenda che, però, venne archiviata dalla Procura (la frase si riferiva non ad eventuali ritorsioni ma ai costi per la Regione) anche se da lì parti l'inchiesta Mare Monstrum che portò alla luce un giro di mazzette sui collegamenti marittimi.

Adesso Girolamo Fazio parte al contrattacco e assistito dall'avvocato Carmelo Restivo ha presentato il conto, con un atto stragiudiziale, all'ex dirigente regionale.