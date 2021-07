09/07/2021 22:10:00

Non c'è pace per la pista ciclopedonale dello Stagnone. Questa volta non si tratta di danni subiti (ne abbiamo parlato qui), e nemmeno di polemiche e proteste, che, se civili, è anche giusto che ci siano.

Quello che è accaduto, purtroppo, ha quasi dell'incredibile, non ha nulla di urbano e del vivere civile di una comunità.

Qualcuno ha sradicato un cartello stradale, che indica proprio la presenza della pista ciclabile e lo ha gettato in mare nelle acque dello Stagnone.

Un gesto che lascia attoniti e su quale speriamo si possa far luce. Qui sotto il video che mostra il cartello in acqua: