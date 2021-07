Appuntamenti. Oggi a Marsala "L'Arte è fimmina". Gli incontri d'estate di Custonaci. Il libro sul basket a Trapani

09/07/2021 09:40:00

Si terrà oggi, venerdì 9 luglio, con inizio alle ore 19, nell’Atrio del Palazzo Comunale di Marsala, in via Garibaldi, la seconda edizione del talk show “L’Arte è fimmina”, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio dell’Ars e del Comune di Marsala – media partner la rivista culturale elettronica Loft Cultura.

Immaginato come un omaggio al talento femminile, l’evento, condotto dalla giornalista Jana Cardinale, si articolerà secondo la formula del talk show, con la partecipazione straordinaria dell’attore Francesco Stella e dei musicisti Enzo Toscano e Gino De Vita, protagonisti del progetto musicale Concerto-Tributo a Ennio Morricone.

Ospiti del talk saranno: Maristella Panepinto e Laura Ruoppolo, autrici del libro “La chiamavano Maternità” (Navarra Editore), nonché ideatrici della testata giornalistica su maternità, tendenze, viaggi, recensioni e racconti per essere al passo con i tempi, “A tutta Mamma” e ideatrice del Premio ‘A Tutta Donna’, Caterina Greco, magistrato presso la Corte d’Appello di Palermo, Liria Canzoneri, neo segretaria generale della Cgil di Trapani e ancora Antonella Coppola, assessore alla Cultura del Comune di Marsala, Germana Abbagnato, assessore alla Cultura del Comune di Mazara del Vallo, Noemi Maggio, assessore alla Cultura del Comune di Partanna e Rosalia D’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

“In linea con l’idea nata e portata avanti nella scorsa stagione estiva con le rassegne letterarie organizzate in vari Comuni della provincia – dice Filippo Peralta, presidente dell’Associazione ‘Ciuri’ – abbiamo voluto riproporre l’omaggio culturale alle donne e al loro talento, dedicandoci quest’anno in modo particolare alle rappresentanti delle istituzioni, affrontando anche tematiche di grande attualità che attraversano il mondo femminile. E’ un omaggio alle donne, al loro linguaggio, alla loro forza e alla loro capacità di raccontare la vita in modo impegnato e appassionato”.

L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria alla Libreria Mondadori o inviando una e-mail all'indirizzo: associazioneciuri@gmail.com

Custonaci, prende il via la rassegna letteraria al belvedere del giardino comunale

Sette incontri culturali nell'arco di un mese. Si aprirà martedì 13 luglio, nella splendida cornice del giardino comunale, la rassegna culturale "Incontri D'Estate", ideata dal sindaco Giuseppe Morfino e dall'Assessorato alla cultura.

Anche quest'anno, dopo la pausa imposta dalla pandemia da Covid 19, il Comune di Custonaci punterà sulla cultura proponendo sette opere che spaziano dai racconti, alla storia fino alla prosa poetica.

Ad aprire il 13 luglio, alle 21, la rassegna sarà la "Pecora nera", il racconto del giornalista e scrittore Maurizio Macaluso. Il programma prevede il 19 luglio, sempre alle 21, la presentazione de "La casa di Shara Band Ong" della giornalista e scrittrice Mariza D'Anna, il 23 luglio sarà la volta di "In Sicilia fa caldo d'inverno" di Andrea Moroni, il 30 luglio "New York 15 Park Row" di Salvatore Bongiorno, il 3 agosto "Prima che finisca la notte" di Leo La Torre, l'8 agosto "Terramarina" di Tea Ranno e, infine, il 13 agosto "Il segreto" di Nadia Terranova. A conversare con gli autori sarà Giovanni Cesarò.

"Dopo la pausa imposta dalla pandemia - dice il sindaco Giuseppe Morfino - Custonaci riparte con una rassegna letteraria di qualità e in cui sono affrontati temi sociali, storici e di attualità. Nel frattempo, stiamo definendo altri eventi che spaziano dalla musica all'intrattenimento".

“Una città tra due canestri”

Da oggi è nelle librerie di Trapani il volume «Una città tra due canestri - 35 anni in 11 partite» scritto da Andrea Castellano e Fabio Tartamella. Pubblicato dalla casa editrice trapanese Margana, il libro ripercorre, a partire dal 1978, una buona parte della storia della pallacanestro trapanese, traendo spunto dal racconto di undici sfide storiche. Una narrazione arricchita da aneddoti, episodi inediti e una ricca appendice fotografica. Impreziosiscono l'opera la prefazione di Flavio Tranquillo, giornalista Sky, e la postfazione di Luca Banchi, ex coach del Basket Trapani e successivamente campione d'Italia con Siena e Milano. Il volume verrà presentato giovedì 15 luglio, con inizio alle ore 19, presso il Circolo Canottieri di Trapani, in viale Regina Elena. Dialogherà con gli autori Massimo Norrito, giornalista de "La Repubblica". L'ingresso sarà libero.--