Favignana, Letture tra le Isole. Andrea Bonifazi presenta Ventimila specie (o quasi) sotto il mare

16/05/2024 15:39:00

Sabato 18 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Florio, a Favignana,

si terrà l'incontro con Andrea Bonifazi, autore del libro "Ventimila specie (o quasi) sotto il mare", terzo appuntamento della rassegna letteraria "Letture tra le Isole", organizzata dal Comune e dall'Area Marina Protetta Isole Egadi in collaborazione con la Libreria Galli Salve - Ubik Erice. Converserà con l'autore, Ilaria Rinaudo. L'ingresso è libero.

"Ventimila specie (o quasi) sotto il mare" è un viaggio emozionante che parte dalle coste del Mediterraneo per esplorare le sue meraviglie, dalle dune sabbiose alle profondità oscure dell'abisso. Andrea Bonifazi, dottore di ricerca in Ecologia Marina e creatore della seguitissima pagina Scienze Naturali, conduce il lettore lungo un percorso che attraversa le coste emergenti, le pozze di scogliera e il litorale, immergendosi sempre più nelle misteriose profondità marine. Con l'aiuto delle suggestive illustrazioni di Viola Baroni, l'autore svela ecosistemi affascinanti, specie ancora sconosciute, incredibili adattamenti e creature la cui morfologia sembra tratta da un B-movie di fantascienza. Un'esperienza letteraria che si rivela un'avventura straordinaria oltre ogni immaginazione.

Il Comune di Favignana ha aderito alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri. L'iniziativa, promossa dal Centro per il libro e dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di Enti locali, biblioteche, librerie e molteplici soggetti pubblici e privati, è finalizzata a favorire e stimolare l'abitudine alla lettura attraverso laboratori, presentazioni di libri e iniziative di vario genere.