Marsala, il sit-in alla Spagnola. Le polemiche e gli interventi

10/07/2021 07:36:00

Mentre continuano gli atti vandalici contro la pista ciclabile allo Stagnone di Marsala (ieri addirittura il cartello con la segnaletica è stato staccato e buttato in mare), ieri si è tenuto un sit - in degli operatori della zona delle saline e della Spagnola contro la nuova viabilità, che impedisce ai bus turistici di circolare, con un grave danno alle attività economiche.

Qui abbiamo spiegato le ragioni della manifestazione.

"Io sono a favore della pista ciclabile - ha detto il presidente del consiglio Enzo Sturiano, in un intervento molto contestato - ma nessuno mi ha mai detto che i bus non avrebbero potuto passare. Se no il progetto non lo avrei votato".

"Vogliamo sopravvivere - dicono gli operatori - e per questo chiediamo che la via Giacalone presto torni in uscita" cioè con il senso di marcia opposto a quello voluto dall'attuale ordinanza del Comune.

Per l'opposizione ha parlato il consigliere Nicola Fici: "Perché si è cambiato il senso di marcia in Via Giacalone?" ha chiesto, rivolgendosi all'amministrazione comunale. "Ci dispiace che il Sindaco non sia presente all'incontro di oggi" ha aggiunto.

"Noi di questo passo non arriviamo a fine mese perchè non riusciamo a lavorare" insiste Ninni Reina, organizzatore della manifestazione. "E' normale che il manto stradale venga rifatto il 15 Luglio?" chiede, riferendosi agli ultimi lavori annunciati dal Sindaco Massimo Grillo, che complicano ulteriormente la situazione a chi vive lì.

Marsala, la protesta degli operatori dello Stagnone from Tp24 on Vimeo.