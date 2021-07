10/07/2021 13:56:00

L’ex punto vendita Trony Papino di Marsala, in Via Dante Alighieri, chiuso da mesi, passa a Supermercati Sangiorgio e vengono salvati 8 dipendenti.

Lo comunica la Uiltucs Sicilia guidata da Marianna Flauto che spiega come non solo siano stati assorbiti i lavoratori del punto vendita, ma anche altri quattro dipendenti del bacino impiegati presso altre unità.

L’accordo siglato alla presenza di aziende e sindacati, prosegue la Uiltucs, ha consentito inoltre di garantire i livelli occupazionali e le medesime condizioni contrattuali. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – dice Flauto – in un momento di crisi e di forte difficoltà come questo è fondamentale garantire i livelli occupazionali e salvaguardare il personale in essere garantendo diritti e tutele. In questa occasione siamo riusciti grazie anche alla sensibilità del subentrante a recuperare altri quattro lavoratori del bacino del gruppo Papino che torneranno così al lavoro nel settore di loro competenza”.