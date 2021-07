In Sicilia torna il gran caldo. Oggi previsti più di 35 gradi

11/07/2021 08:49:00

Dopo una breve pausa, la Sicilia torna nella morsa del gran caldo. Attese per oggi temperature molto alte, sopra i 35 gradi.

A provocare nuovamente l’aumento delle temperature, con caldo torrido e valori elevati, è la presenza dell’anticiclone africano sul bacino del mar Mediterraneo. Un caldo che, tra l’altro, è destinato ad aumentare a partire dalla prossima settimana, con valori che torneranno a essere ben sopra la media.

Iil dipartimento regionale della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanato allerta ondata di calore livello 1 su 3 per la provincia di Catania e allerta-rosso per rischio incendi su Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. Preallerta rischio incendi, invece, per i restanti territori.

Previste condizioni afose che potrebbero provocare un lieve disagio corporeo, anche nel corso della sera e della notte, soprattutto per le categorie a rischio (anziani, bambini e donne in gravidanza).

Venti da deboli a moderati nord-occidentali, localmente tesi lungo i settori costieri, specie nella parte meridionale dell’isola.