Sicilia, tragedia durante i festeggiamenti per l'Italia. A Caltagirone muore 22enne

12/07/2021 10:08:00

La festa per la vittoria della nazionale agli Europei si è trasformata in tragedia a Calatagirone. Giuseppe Di Martino, di 22 anni, è il giovane che questa notte è morto in seguito all'incidente avvenuto durante i cortei tra un'auto, una moto e uno scooter.

Di Martino è morto sul colpo mentre un altro giovane è ricoverato in gravi condizioni e altri, con ferite meno gravi, sono stati trasferiti all'ospedale Gravina Santo Pietro.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Caltagirone - Il sindaco Gino Ioppolo, a nome dell’Amministrazione e della comunità tutta, esprime “profondo e sentito cordoglio per questi drammatici accadimenti che hanno trasformato una notte di esultanza in una tragedia che ci colpisce tutti” e, in un momento di estrema sofferenza come questo, si stringe attorno ai familiari “così duramente provati”. Anche il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone si dice “fortemente addolorato” e manifesta “piena vicinanza alla famiglia del giovane”.