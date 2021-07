Trapani. Polemiche sulla Zona a traffico limitato: "Va rivista"

12/07/2021 09:45:00

Prime polemiche sulla Zona a traffico limitato a Trapani. Q

Qualcosa, infatti, nel fine settimana non ha funzionato. E i primi ingorghi hanno scatenato le proteste dei cittadino. “Ztl da rividere”. Il coro unanime. Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale Anna Garuccio che chiede all'Amministrazione “di considerare la possibilità di invertire la circolazione in: Corso Italia; nel tratto breve di strada tra via XXX Gennaio e la via Osorio; in via Osorio e in via Palmerio Abate”.

Sollecitata, inoltre, “ la presenza dei vigili urbani o di semafori mobili nel punto di intersezione tra la via Ammiraglio Staiti e Corso Italia, al fine di scongiurare ingorghi nell’incrocio.

Infine, - conclude Garuccio - nelle strade ad intenso traffico vanno istallati i misuratori degli inquinanti dannosi alla salute”.