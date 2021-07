13/07/2021 18:07:00

E' Enzo Sangrigoli, conduttore radiofonico e station manager di "Radio Flash", emittente di Adrano in provincia di Catania, l'uomo rimasto vittima di diversi colpi di pistola che lo hanno colpito alle gambe. A sparare al culmine di un litigio, è stato Sergio Nuccio Floresta, 50enne, che subito dopo si è costituito.

La sparatori è avvenuta alle 13, in via Duca di Misterbianco. La vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda che ha portato all'atto delittuoso indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò. La sparatoria sembra sia avvenuta per questioni di natura personale.