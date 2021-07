Un cavo sottomarino per collegare Favignana alla Sicilia 

13/07/2021 09:45:00

Nel nuovo Piano di sviluppo 2021 la società Terna ha programmato oltre 30 nuovi progetti infrastrutturali, dando elevata priorità a tutti gli interventi ritenuti strategici per l’intero sistema elettrico nazionale. All’interno del Piano, figurano anche due nuovi cavi sottomarini: uno collegherà l’isola del Giglio con la Toscana, l’altro unirà l’isola di Favignana con la Sicilia.

L'iniziativa è vista con favore da Legambiente.

«Accogliamo con entusiasmo la notizia della decisione di Terna di inserire tra le opere strategiche per il 2021 il cavidotto tra la Sicilia e l’isola di Favignana - ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana - Isole Egadi Francesco Forgione - La scelta della riconversione ecologica ed energetica delle Egadi è il fondamento del nostro progetto di governo per l’arcipelago. Superare l’energia a carbone, inquinante e costosa, è la precondizione per dare impulso ad una diversa qualità dello sviluppo del territorio e dell’ambiente delle nostre isole. Ringraziamo l’amministratore delegato e direttore generale di Terna Stefano Donnarumma e tutti i vertici delle istituzioni coinvolte in questa decisione, che ci mette in sintonia con gli obiettivi di decarbonizzazione che l’Italia e l’Europa si sono dati e che aprono una diversa prospettiva per il futuro della nostra isola. Ringraziamo anche tutti i comitati civici e le associazioni ambientaliste che, in questi anni, si sono battute a sostegno di un sistema elettrico sempre più efficiente, sostenibile e green. Adesso, tutti, istituzioni e operatori dell’energia, contribuiscano ognuno per la propria parte a realizzare un progetto di così grande interesse pubblico e sociale».

C'è anche una nota di Base Riformista:

"E' con grande soddisfazione che apprendiamo che la TERNA realizzera' un cavo per interconnettere l'isola di Favignana alla Sicilia. Dopo anni di battaglie per una vera transizione ecologica l'isola di Favignana sarà tra le prime ad essere interconnessa, potendo efficentare la produzione di energia elettrica e quindi poter potenziare le rinnovabili.

Il CARBON FREE non è più una chimera, come abbiamo avuto modo di spiegare durante un incontro dedicato all'ambiente dove ponevamo l'accento sulla necessità di creare infrastrutture per poter realizzare una vera transizione ecologica.

Siamo felici di aver contribuito a questo importante obiettivo e ringraziamo l'attenzione che su questo tema c'e' stata da parte dell'On. Carmelo Miceli e dell'On. Alessia Rotta, Presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati. Ringraziamo Terna e le tante associazioni in primis Legambiente per aver sostenuto da sempre questo progetto. Bisogna ora porre l'attenzione sul livello occupazionale delle piccole centrali elettriche delle isole minori, che sino ad ora hanno prodotto energia elettrica dando lavoro a tante famiglie. È necessario ripensare ad un loro ruolo attivo nella costruzione del cavidotto e ad una conversione industriale. Il cavidotto è una grande opportunità non solo per l'approviggionamento energetico, ma anche per garantire sull'isola l'arrivo del metano e della fibra".