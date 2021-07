Marsala, disabile vive in macchina da due mesi, L'appello: "Aiutatemi, ho bisogno di una casa"

14/07/2021 20:00:00

Chiede aiuto al Comune di Marsala, Calogero Parrinello, disabile che da due mesi vive dentro la sua auto.

L’uomo, da quando il padrone di casa lo ha sfrattato - doveva iniziare la stagione con gli affitti ai turisti del suo B&B -, è stato costretto a lasciarla e da allora vive in macchina”.

Calogero è un invalido al 100%, ha problemi di deambulazione. Dal comune l'ufficio dei servizi sociali risponde che bisognaapprofondire le pratiche del signor Parrinello.

Questo l'appello al sindaco Massimo Grillo: "Ho bisogno di una casa, aiutatemi. Io non voglio nulla signor sindaco, non voglio soldi, voglio solo una casa dove poter dormire. Non mi sento più di fare questa vita. Un disabile che deve dormire in macchina è vergognoso".