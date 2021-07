Trapani, venerdì il consiglio comunale aperto sulla gestione dell'erogazione idrica

14/07/2021 12:00:00

A Trapani il Consiglio Comunale straordinario e aperto sulla progettualità futura e la gestione dell'erogazione idrica in città. Il presindente Guaiana lo ha convocato venerdì 16 luglio 2021, alle ore 9,00, in sessione straordinaria ed in forma di adunanza aperta con ingresso contingentato, presso la Sala Fulvio Sodano di Palazzo d’Alì, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Scelta e nomina di tre scrutatori; Esame degli estremi della necessità della convocazione; e come dicevamo "La progettualità futura sulla gestione dell'erogazione idrica".

Il Consiglio Comunale è convocato, invece, in sessione ordinaria alle ore 19 dei giorni 15, 19 e 22 luglio 2021 presso la sala Fulvio Sodano di Palazzo d'Alì con ingresso contingentato, per discutere del seguente ordine del giorno: Scelta e nomina di tre scrutatori; Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; Attività ispettiva;

Proposta di delibera n. 2917: "Approvazione del regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale comunale volontario"; Proposta di delibera n. 2362: "Approvazione del regolamento per la valorizzazione e la fruizione sociale dei terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono di proprietà o in disponibilità del Comune di Trapani";

Proposta di delibera n. 2947: "Richiesta di permesso di costruire relativo al progetto di iniziativa privata per la realizzazione di un parcheggio a raso e spazi pubblici, con annessi servizi in Trapani, via Virgilio, Ditta Gimotor SRL. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 72 delle norme tecniche di attuazione del vigente p.r.g."; Proposta di delibera n. 3251: "Attuazione del piano di azione sulla energia sostenibile ed il clima Paesc - approvazione"; Mozione: conferimento cittadinanza onoraria Milite Ignoto - Medaglia d'oro al valor militare; Atto di indirizzo: realizzazione di uno spazio all'aperto dedicato ad "Arte e cinema sotto le stelle"; Mozione: istituzione di referendum per l'unione dei comuni di Trapani ed Erice; Mozione: intitolazione di vie, piazze e spazi analoghi a donne che si sono distinte nel loro campo professionale e per le loro azioni a favore della comunità;

Mozione: una storica biblioteca da scoprire; Mozione: intitolazione della strada al dottore Aldo Ricevuto, in sostituzione della Via dei Ranuncoli.

tutela e protezione delle Eritrine

Iniziata la seconda fase del piano volto a mettere in sicurezza le eritrine di viale Duca d'Aosta. Si tratta di un intervento sperimentale che, dopo il riequilibrio della chioma svolto lo scorso anno, prevede adesso la slupatura e l'eliminazione di tutte le parti cariate al fine di potere trattare le superfici stesse con dei prodotti anticrittogamici che fermano gli agenti cariogeni e gli insetti che creano gallerie all'interno del tronco, consolidando la struttura legnosa. Grazie a questa attività, si eliminerà tutto ciò che crea instabilità sulla pianta evitando per quanto possibile, futuri cedimenti. Prima dell'autunno, verranno otturate tutte le aperture e le gallerie ad oggi presenti al fine di evitare che l'acqua delle piogge autunnali possa penetrare all'interno dei tessuti minando la stabilità delle eritrine. L'intervento viene svolto dalla società “VerdeAmbienteSicilia” di Palermo sotto la direzione del professor Francesco Maria Raimondo.