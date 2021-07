Arrestato Giovanni Ingrasciotta, amico di infanzia di Matteo Messina Denaro 

15/07/2021 17:09:00

Arrestato Giovanni Ingrasciotta, imprenditore di Castelvetrano ma trapiantato da anni a Sanremo, amico di infanzia di Messina Denaro. Deve scontare una condanna a sette anni per tentata estorsione ai danni di una anziana di Ospedaletti, fabbricazione, detenzione e porto d’armi da guerra (molotov) ed incendio.

Ingrasciotta in concorso con l’avvocato Riccardo Volanti e con Tiziano Bencivenni avrebbe tentato un’estorsione ai danni di un’anziana donna, all’epoca dei fatti residente in via Termini a Ospedaletti, al fine di farla allontanare dall’alloggio al primo piano di una villa di proprietà dell’Arte, oggetto di una compravendita che, se fosse andata a buon fine, avrebbe fatto guadagnare diverse decine di migliaia di euro all’avvocato.

La vicenda è riassunta qui da Riviera24.

Coinvolto anche nel caso in cui mostrò una foto del boss Messina Denaro a due concorrenti in una gara d’appalto, Ingrasciotta era anche conosciuto come titolare della ‘Coffee Time’ di Sanremo, azienda che forniva sistemi automatici di ristorazione.