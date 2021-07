La farsa del traghetto Mazara - Pantelleria. Linea appena inaugurata ... e già sospesa

15/07/2021 06:00:00

In pratica l'unica corsa che hanno fatto è stata quella per l'inaugurazione ...

E' stato sospeso il collegamento marittimo Mazara - Pantelleria, inaugurato solennemente qualche giorno fa, il 6 Luglio, da Musumeci, Scilla e compagnia bella.

Doveva tenersi il martedì e il giovedì.

Come spiega bene Pantelleria Internet, la decisione è stata presa dopo che il traghetto "Lampedusa" era stato dirottato alle Pelagie per sostituire il Sansovino fermo per una grave avaria ai motori. Si era tentato di fare il viaggio Mazara – Pantelleria con il "Pietro Novelli" che però già doveva sostituire il "Lampedusa". Ne era venuto fuori un orario poco comodo che prevedeva partenze da Trapani e arrivi a Mazara dopo essere passati per Pantelleria e partenze da Mazara con arrivo a Trapani facendo scalo sempre a Pantelleria. Tutti si sono resi conto che era una situazione insostenibile per cui è stata decisa la sospensione dei collegamenti con Mazara.

La Società Caronte & Tourist pare che stia cercando di affittare una nave da affiancare a quelle che ci sono anche perché il "Cossyra" dovrebbe entrare in bacino per lavori. Sembra che l’orientamento sia quello di affittare la "Sardinia Vera", il grande traghetto che già qualche anno fa aveva sostituito i traghetti per Pantelleria anche se si porrebbe il problema del trasporto dei materiali pericolosi e, soprattutto, delle bombole di gas.

Dalla società fanno sapere che la tratta è "sperimentale" e quindi non deve pregiudicare le altre.

Sulla sospensione del collegamento con Mazara è intervenuto il PD, che lo scorso 8 luglio aveva chiesto la sospensione del collegamento Mazara del Vallo - Pantelleria sino a quando non tornerà a navigare la motonave "Sansovino".

"Appare chiaro - dice Giuseppe La Francesca responsabile Isole Minori del Partito Democratico provinciale - che la compagnia di navigazione, a causa di un naviglio vetusto non può assicurare nuovi collegamenti, in un periodo fra l'altro, in piena stagione estiva, dove occorre dare maggiore stabilità e sicurezza anche ai collegamenti marittimi.Determinate scelte politiche vanno fatte con oculatezza, in quanto non può essere sempre la comunità pantesca a pagare le conseguenze di disservizi causati - chiude La Francesca - dalla compagnia di navigazione e dal governo siciliano di centro - destra e dalla nostra amministrazione comunale".