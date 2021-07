Rottura tra Minore e il nuovo Trapani Calcio 

17/07/2021 12:46:00

Scadute le 48 ore è rottura tra Ettore Minore e il nuovo Trapani calcio rinato attraverso il Dattilo.

La nota della dirigenza granata chiude la lunga ed estenuante telenovela. Ecco il contenuto:"Facciamo seguito alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi, per comunicare che siamo già al lavoro per preparare, con entusiasmo, la nuova stagione calcistica sotto il prestigioso vessillo della “FC Trapani 1905”. Ci teniamo a comunicare che allo stato attuale non sono maturati i presupposti per procedere con qualsiasi iniziativa volta alla cessione della Società. Sicuramente, metteremo al servizio della nostra città la professionalità e la competenza che ci appartiene, così come si è fatto da oltre 40 anni, con risultati evidenti agli occhi di tutti, e ci concentreremo sul nostro lavoro e sull’organigramma, staff tecnico e figure professionali che faranno parte della FC Trapani 1905, evitando così dispersione di tempo ed energie. Certamente avremo un carico superiore di responsabilità visto che ci ritroveremo a rappresentare un’intera Provincia e non un solo paese. Il paese di Dattilo al quale pubblicamente diciamo nuovamente grazie per il sostegno di questi anni e ci auguriamo vivamente che continueranno a parteggiare per noi unitamente all’imprenditoria locale e ai tifosi trapanesi. Porteremo avanti il progetto FC Trapani 1905 in maniera corretta cercando sempre di essere all’altezza del blasone. Forza FC Trapani 1905".