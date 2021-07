Estate 2021: gli eventi a Mazara, San Vito Lo Capo e Santa Ninfa 

17/07/2021 04:00:00

L'associazione culturale e musicale "I Colori della Musica" è lieta di presentare l'evento musicale "Ciak...che musica" che vedrà protagonisti il rinomato gruppo dei Movie Group. L'evento nasce dal fatto che il 6 luglio 2021 è stata la ricorrenza del primo anniversario di morte del grande M° Ennio Morricone che si è contraddistinto da sempre in tutto il mondo proprio per la sua toccante musica da film. In omaggio proprio ai cinema ed alla musica da film la nostra associazione ha pensato di realizzare un "museo del cinema a cielo aperto".

Il Movie Group infatti eseguirà dal vivo tutte le più belle colonne sonore dei film e verranno anche proiettate le più belle scene.

Un ringraziamento fin da adesso va al Comune di Mazara del Vallo che ci ha concesso di realizzare lo spettacolo, alla Regione Siciliana che ci ha patrocinato e condiviso l'evento ed a "Renault - Essepiauto" per il loro fondamentale contributo.

L'appuntamento è domenica 18 luglio alle ore 21.00 nell'Atrio di Santa Caterina a Mazara del Vallo.

****

Libri, musica, teatro, escursioni naturalistiche. Il «Sikano fest», la rassegna organizzata in estate dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti (tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa»), giunge alla sua quarta edizione e quest'anno il programma viene sperimentalmente "spalmato" in più settimane. La kermesse mantiene il suo ambizioso proposito: ricercare le origini dell'identità di un territorio ricco di storia, diversificando e qualificando l'offerta culturale, rispondendo alle esigenze di un turismo moderno, di qualità e sostenibile, valorizzando le risorse naturalistiche, i beni pre-protostorici e antropologici.

«Sicilia: partenze, approdi, ripartenze» è il tema di questa quarta edizione. Ad ospitare gli appuntamenti sarà sempre il castello di Rampinzeri, il secentesco baglio restaurato, di proprietà del Comune, che dalla sommità di una collina domina la verdeggiante vallata sottostante, nel "cuore" della Valle del Belice.

Il programma. Si apre domenica 25 luglio. Dalle 18 alle 21 visite al centro «Esplora-Ambiente» della Riserva naturale gestita da Legambiente e alla mostra permanente «Pietra, prima cultura» ospitata al museo della preistoria. Alle 18,30 la presentazione del libro di Marco Bagarella «I vendemmiatori». Dialogheranno con l'autore, il giornalista Vincenzo Di Stefano (che modererà l'incontro), Silvio Spisso e Filippo Triolo. A seguire, «Calici d'autore», degustazione di vini del territorio. Alle 21, «Escursione al lume di luna», a cura del personale della riserva naturale.

Sabato 31 luglio, dalle 20 alle 22, visite al centro «Esplora-Ambiente». Alle 21 il concerto del fisarmonicista Pietro Adragna «Vivacidade trio», con Angela Nobile (voce), Giuseppe Sinacori (chitarra) e Leo De Santi (basso).

Mercoledì 18 agosto, dalle 18 alle 20, visite alla mostra permanente «Pietra, prima cultura»; dalle 20 alle 22, invece, al centro «Esplora-Ambiente». Alle 21 la messa in scena del monologo «Caravaggio, un genio ribelle», di e con Paolo D'Anna. A seguire, una degustazione di vini locali.

«Questa edizione del "Sikano" - sottolinea l'assessore alla Cultura, Linda Genco - percorre un itinerario storico-culturale tutto siciliano. Dalla fiaba nera ambientata nelle campagne trapanesi dei "Vendemmiatori" di Marco Bagarella, alle note del maestro Pietro Adragna, campione del mondo di fisarmonica per ben tre volte; dal cammino notturno nell'altopiano carsico e fra i boschi del ninfese, al genio ribelle di Caravaggio, che trovò rifugio nella nostra terra. Una Sicilia che da sempre ha visto partenze ed approdi, ma che io apprezzo, ancor più, per le migliaia di forti e significative ripartenze che ha saputo e sa donare al suo popolo».

****

Annunciati gli eventi speciali della 13a edizione di SiciliAmbiente che si svolgerà dal 18 al 24 luglio a San Vito Lo Capo. Il Festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, è da sempre un importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il cinema legato alle tematiche ambientali, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile e alla biodiversità.

Ospite d’onore quest’anno sarà l’attrice Antonella Attili, che terrà il reading “Tra Diritti e Ambiente” con una serie di letture a tema ambientale da lei interpretate durante la serata finale.

Mercoledì 21 luglio alle 21.30 in Giardino, al termine della proiezione di No News di Lennart Hüper, dalla Germania in anteprima italiana, il regista Lennart Hüper incontrerà il pubblico del festival insieme al giornalista e giurato Nello Scavo, e Alessandro Metz armatore sociale di Mediterranea Saving Humans. Il doc racconta dell'equipaggio della nave di salvataggio non governativa "Lifeline" bloccato a Malta ormai da diverse settimane. Com'è essere costretti ad aspettare mentre le persone stanno annegando a poche miglia di distanza?

Giovedì 22 luglio alle 19.00 in Spiaggia l’imperdibile evento di Greenpeace Italia, uno dei partner di SiciliAmbiente. L’incontro, dal titolo “Crisi climatica: manca una visione. Come il Piano di ripresa e resilienza sia un'occasione mancata per una vera svolta nelle politiche per combattere la crisi climatica” vedrà la presenza di Giuseppe Onufrio Direttore di Greenpeace Italia e di Gianni Silvestrini Direttore scientifico del Kyoto Club.

Venerdì 23 luglio alle 23.15 in Giardino grande attesa per il concerto/intervista di Roy Paci musicista talentuoso e versatile testimonial della campagna di Amnesty International Italia a 60 anni dalla nascita dell’Associazione e da sempre fermo sostenitore delle battaglie per i diritti umani. “Vitaphone" sarà un dialogo sonoro di Roy Paci accompagnato al pianoforte da Antonio Amabile.

Sabato 24 luglio a chiusura della 13a edizione alla grande tavola rotonda organizzata da Arpa Sicilia, Greenpeace e Amnesty International si parlerà di giustizia ambientale e sociale per salvaguardare l’ambiente e la salute dell’uomo. A intervenire la professoressa Gabriella Marcatajo, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Palermo.

A seguire, ARPA Sicilia presenterà ARPINA, il Progetto Informazione Ambientale: iniziative a favore dei consumatori, promosso dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione. L’obiettivo è sensibilizzare e informare i cittadini sui temi del rispetto, della protezione e della valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi. Saranno presenti Giuseppe Peraino sindaco di San Vito Lo Capo, Vincenzo Infantino Direttore Generale ARPA Sicilia, Chiara Di Maria Responsabile Circoscrizione Sicilia di Amnesty International Italia e Giuseppe Onufrio Direttore di Greenpeace Italia. Tutti gli eventi speciali sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’edizione 2021 del festival, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si svolgerà in presenza. SiciliAmbiente Film Festival è realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e dal MiC. È promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, da Demetra Produzioni e da Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD, con il sostegno di SCENA UNITA, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira e Music Innovation Hub. SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.