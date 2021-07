Trapani, Maria Concetta Serse neo presidente dell'Inner Wheel

17/07/2021 11:10:00

Inner Wheel

Passaggio di Campana del Club Inner Wheel Trapani tra la presidente uscente Maria Concetta Serse e l'entrante Mirella Cardella Maltese.

Durante la serata sono stati ripercorsi le principali attività svolte negli anni di servizio della Past President Serse ed é stato conferito un riconoscimento alla Dott.ssa Angela Grignano per la sua storia di resilienza e amore per la vita.

Il tema del nuovo anno sociale sarà Pink First pertanto un'attenzione particolare sarà rivolta alle problematiche di violenza di genere; continueranno le attività di servizio rivolte alle fasce sociali più deboli e alla salvaguardia dell'ambiente.

L'Inner Wheel é un'associazione di servizio che si fonda sulla vera amicizia tra le socie, legate dal comune intento di aiutare il prossimo.

Gli ideali di amicizia, di servizio e di comprensione internazionale, afferma la Presidente Maltese, sono oggi più che mai validi ed attuali se tradotti in impegno, in partecipazione attiva alla vita sociale.

Il comitato esecutivo é composto da Mirella Maltese Cardella presidente, Domique Ditta Cusenza vice presidente, Maria Concetta Serse Past president, Antonella Miceli Castiglione segretario, Rosalba Rallo Baiata Tesoriere, Nuccia Adragna Salvo, Angela D'angelo Pollina, Patrizia Barbera, Iris Bonanno Conti, Rina La Commare Piazza, Patrizia Di Malta Pastore consiglieri.