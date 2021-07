Gli eventi culturali dell'estate trapanese a Gibellina, San Vito, Selinunte e Pantelleria

18/07/2021 08:00:00

Ridare un volto umano alle strade troppo grandi per il semplice borgo contadino del Belìce prima del sisma del 1968; restituire bellezza dove ora esisteva solo cemento, ricomporre la memoria cercandola tra le macerie. Perché Gibellina non esisteva più, la ricostruzione l'aveva scrostata da vanedde, vicoli, piazzette di poche case, chiacchiere assolate; e resa una cittadina senza anima, senza giovani e senza vecchi. Giunsero in tanti a Gibellina, per restituire la memoria: dopo essere stato allontanato dalla gestione degli appalti, Ludovico Corrao è di nuovo sindaco e vuole rispondere a chi gli chiede di guardare avanti, ma senza dimenticare. Con l'appoggio - che mai gli mancò - di Pietro Consagra, Corrao chiama gli artisti che accorrono e punteggiano Gibellina di installazioni, architetture azzardate, virgole di contemporaneità. Nel marzo 1980 giunse anche Nino Soldano, collezionista e mecenate che, affascinato dal sogno del sindaco – esteta, decise di donare a Gibellina la sua enorme collezione di grafica. Era la prima cellula del Museo d’arte contemporanea di Gibellina, nel tratto di Enrico Baj, Corrado Cagli, Pietro Consagra, Mimmo Rotella, Mario Schifano. Non esisteva una sede, le 83 opere della collezione Soldano furono momentaneamente conservate nella scuola elementare e da lì trasferite, un anno dopo, in un’ala dell’Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII. A distanza di trent'anni, il MAC – Museo d’arte contemporanea Ludovico Corrao viene riconsegnato alla comunità.

L'inaugurazione del MAC è fissata per mercoledì 21 luglio alle 18,30, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè; del direttore generale alla Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, Onofrio Cutaia; del vescovo di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, degli assessori regionali al Turismo, Manlio Messina, e ai Beni culturali, Alberto Samonà; del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e dell’assessore alla Cultura Tanino Bonifacio.

L'attore Alessandro Preziosi leggerà frammenti de “La notte di Gibellina” di Massimo Recalcati. Previsto un omaggio a Franco Battiato del suo storico tastierista e grande amico Angelo Privitera che eseguirà al pianoforte alcuni brani del cantautore, scomparso a Milo a metà maggio.

Dal 22 luglio, il MAC aprirà definitivamente le porte al pubblico. Nei due weekend a seguire (24 e 25 luglio – 31 luglio e 1 agosto), ingresso gratuito per i residenti di Gibellina.

Dopo trent’anni e vicende diverse, dopo l'ultima chiusura per ristrutturazione con fondi comunitari durata sei anni, il Museo d’arte Contemporanea di Gibellina riapre le porte, forte di un nuovo allestimento espositivo e museografico che raddoppia le opere in mostra. E mette in risalto il racconto di una comunità che è rinata nel segno dell'arte. Il MAC è straordinario: un racconto di circa 400 opere, il doppio di quante erano esposte prima della chiusura, ma solo una piccola parte delle oltre duemila che compongono l'intera collezione, la più ampia del Sud Italia. Pittura, sculture, grafica, fotografie e maquette delle grandi opere di Gibellina Nuova e del Cretto di Burri; suddivise in otto sezioni che segnano il percorso espositivo storico-cronologico, dal primo ‘900 alle ultime Avanguardie. E raccontano una storia contemporanea della rinascita nel segno dell'arte. Otto sezioni per un museo contemporaneo, che dialoga con il territorio, completo di servizi aggiuntivi di moderna concezione, un bookshop specializzato in editoria d’arte e una caffetteria che sta nascendo all’interno dello spazio consultazione e della biblioteca. E’ stata ridisegnata l’ampia corte che conduce all’ingresso, pronta a trasformarsi in una sezione en plein air, solo un assaggio dell’enorme museo a cielo aperto che è l'intera Gibellina. Si potranno finalmente rivedere opere straordinarie come il “Ciclo della natura”, le dieci grandi tele dedicate ai bambini di Gibellina, realizzate sul posto da Mario Schifano nella primavera del 1984; “La notte di Gibellina” di Renato Guttuso, dipinta in memoria della notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1970. Sono presenti Fausto Pirandello, Beniamino Joppolo, Antonio Corpora, Carla Accardi, Piero Dorazio, Pietro Consagra, Achille Perilli, Tano Festa, Toti Scialoja, Franco Angeli, Giulio Turcato, Mimmo Rotella, Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Turi Simeti, Mimmo Jodice, Renata Boero, Christo, Pino Pinelli, Emilio Isgrò, Luca Patella, Nino Mustica, Claudio Verna. Senza contare i fotografi che accorsero nel Belice la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968. E i “Prisenti”, i drappi cerimoniali ricamati dalle donne di Gibellina su disegno di Carla Accardi a Renata Boero, Nja Mahdaoui, Carlo Ciussi e Giuseppe Santomaso. Simboli della religiosità contadina, sono diventati opere d’arte cariche di significato.

Eventi estivi del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

Presentato questo mattina il Calendario delle attività estive del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria che quest’anno, ancora più che nel passato, prevede iniziative diffuse che si svolgeranno nei diversi siti che comprendono, oltre all’area monumentale di Selinunte, anche nell’area monumentale delle Cave di Cusa, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna, le aree archeologiche di Pantelleria.

Il programma delle attività è stato realizzato grazie anche alla collaborazione attivata con i sindaci dei territori del Parco, in particolare il sindaco di Campobello di Mazara che ha valorizzato le Cave di Cusa con un ricco cartellone di iniziative di musica e teatro, e il sindaco di Castelvetrano.

“Una collaborazione – precisa il direttore del parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò – che si è rafforzata durante il periodo del lockdown dal momento che è emerso ancora più chiaramente che nel passato il valore che i beni culturali hanno nella valorizzazione dei territori anche come motrici di sviluppo economico. I luoghi della bellezza che Selinunte e tutto il Parco offre sono oggi entrati a far parte del vissuto quotidiano delle amministrazioni locali che considerano il patrimonio culturale come un alleato nella valorizzazione di tutto il territorio. Una sinergia che consente di andare “Oltre il recinto”, come abbiamo deciso di chiamare il progetto in cui il parco travalica e demolisce metaforicamente i muri, attivando una capillare valorizzazione dei Beni Culturali che va oltre la sfera archeologica, mirando a quella puntuale valorizzazione anche di altri elementi che caratterizzano i nostri luoghi densi di grandi valori artistici medievali e moderni”.

“Un programma - evidenzia l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà - nato dalla collaborazione con il territorio che mira a valorizzare gli aspetti identitari presenti nel parco e creare nuove suggestioni e contaminazioni tra heritage e contemporaneità. Le iniziative programmate con i comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, ma anche le produzioni frutto dell’accordo con la Fondazione Orestiadi di Gibellina, Paningenesi e i Cantieri aperti, sono tutte espressione della volontà del Parco di essere parte viva e attiva nella vita di un territorio che ancora oggi ci affascina per la commistione tra antico e moderno, per la splendida emozione di un tramonto sul Mediterraneo, per i colori, per quell’incrocio tra antico e moderno che inquadra, ad esempio, la classicità dei templi attraverso la lente ipermoderna del Tridente. Questo e ancora tanto altro offre il parco di Selinunte che con le sue contaminazioni ci promette emozioni”.

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati nuovi spazi da dedicare all’arte come gli “Spazi culturali di Triscina”, luogo per residenze d’artista e grandi mostre realizzato grazie all’accordo sottoscritto con il Mac- Museo di Gibellina delle arti contemporanee e la Fondazione Orestiadi. Iniziative rese possibili grazie all’attività di sponsorizzazione resa possibile dai gruppi imprenditoriali che hanno partecipato al progetto.

Altra attività di valorizzazione del Parco si manifesta attraverso la divulgazione degli aspetti scientifici della ricerca archeologica espressa “Cantieri della conoscenza”, cantieri aperti dove la storia dei luoghi monumentali di Selinunte diventa archeologia partecipata del visitatore, non più passivo fruitore, ma parte attiva nell’apprezzamento e nella divulgazione della bellezza di tali luoghi.

Per una maggiore conciliazione di mare e archeologia, il Parco si aprirà inoltre alle visite serali con programmazione di itinerari di visita dal giovedì alla domenica.

Filo rosso saranno “I Serali” che alla luce del tramonto offriranno uno spettacolo (paesaggistico) nello spettacolo e si articoleranno con una programmazione prevista per tutto il mese di agosto in cui il serale sarà accompagnato da un evento culturale (concerto- esperienza con autori- presentazione di libri-laboratori musicali e artistici-esperienze sensoriali e gastronomiche). Il paesaggio, dunque, diviene parte stessa e parte fondamentale dell’esperienza di visita proposta dal Parco anche grazie all’utilizzo di un progetto luce specifico, che consente un apprezzamento diverso del contenuto monumentale durante il giorno fino alla sera.

In quest’ottica si pone la prossima apertura del nuovo ingresso inedito dell’Area monumentale del “Tridente”, dove la vista delle architetture templari, grazie all’apporto della prospettiva, fornisce al visitatore un approccio totalmente nuovo all’area monumentale.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Organizzazione diretta del Parco

GRANDI EVENTI

- APERTURA E INAUGURAZIONE DEL “TRIDENTE” INGRESSO

INEDITO NELL’AREA MONUMENTALE,

- Restauro filologico della Museografia di Franco Minissi e Pietro Porcinai.

macchina scenica che inquadra attraverso tre gallerie il tempio C, il tempio E, il tempio

F, progetto di Franco Minissi e Pietro Porcinai.

- “I CANTIERI DEL GUSTO”:

MIETITURA DEI GRANI ANTICHI

Attività di raccolta, produzione e divulgazione delle attività delle colture antiche.

- PANINGENESI SELINUNTE Il progetto nato dall’idea di MLC Comunicazione è stato realizzato nella sua prima versione nel 2018, grazie alla collaborazione tra il Parco, il Museo Riso, , ed il Mana Contemporary con sedi a Jersey City, Miami e Chicago. La manifestazione, nata nel 2019 come scambio di residenze fra Italia e USA, consente la promozione del lavoro di artisti siciliani negli Stati Uniti. Il nuovo progetto, dal forte valore simbolico, verrà proposto quest'anno secondo la nuova visione di questa direzione ACON nuove contaminazioni e dialoghi fra Heritage e Contemporaneo.

10 agosto- SELINUNTE - MUSEO DEL SATIRO “Al passo coi Templi: il risveglio degli Dei”.

Un viaggio onirico nel mondo del Mito classico greco; una performance itinerante che racconta di un tempo fantastico mai esistito, eppure narrato 2600 anni fa e sopravvissuto fino ad oggi. Da un lato il potere suggestivo del luogo che ci racconta una storia passata, dall’altro uno spettacolo perfettamente inserito nel contesto specifico, ispirato da esso, che ci fa rivivere quella storia con il potere delle arti sceniche. Sentirsi parte integrante del patrimonio, conoscerlo rendendo parte attiva del percorso il visitatore stesso.

Progetto itinerante fra le architetture e le “ruine” con riflessi lunari e mite integrazione di illuminotecnica.

A mezzanotte la performance si trasferirà dagli spazi monumentali alla dorata battigia del Parco di Selinunte.

17-21 agosto- “Mediterraneo Jazz” – area monumentale di Selinunte - Museo del Satiro

Rassegna internazionale di musica all’interno della quale s’incrociano diversi linguaggi e culture musicali: dal blues afro-americano alle componenti swing di matrice europea spaziando tra scrittura musicale e pratiche improvvisative, tra jazz e musica colta.

Il livello internazionale, il coinvolgimento di artisti e musicisti esteri e nazionali, la valorizzazione dei giovani talenti siciliani costituiscono i principi chiave della manifestazione. Il programma della rassegna, già ideato dal fondatore di Curva Minore, il compianto Lelio Giannetto, è stato rivisitato dopo la sua scomparsa.

Calendario:

Martedì 17 agosto

Orario da definire

Preparazione spazi, sopralluogo con gli artisti, workshop per contrabbassi

Mercoledì 18 agosto

ore 21,00 Fabrizio Puglis - Solo for piano and toys

ore 21.30 Carl Ludwig Hubsch - solo tuba

ore 22,00 Explosion quintet Gramss, Calcagnile, Puglisi, Wierbos, Mitelli )

Giovedì 19 agosto

ore 21,00 Alti & Bassi- Duo + duo Sicilia/Germania (Gramss, Guarrella, Gottshhalk ,Librio)

ore 21,30 3EMME band (Miranda, Merlino, Mitelli )

ore 22,00 SICILIAN IMPROVISERS ORCHESTRA & Calcagnile, Mitellli, Wierbos, Gramss,Gottshalk

Venerdì 20 agosto

ore 21,00 J. Marc Montera (solo chitarra)

ore21,30 RadiceTersa (Sabella, Miranda, Montera , Merlino)

ore 22, 15 Special duo ( Gramss, Hubsch)

Sabato 21 agosto

ore 19,00 I suoni del tramonto – Perfomance sensoriale

ore 21,00 Sebastian Gramss solo bass

ore 21,30 Bass quartet (Gramss, Bonarius, Guarrella, Sciarratta)

ore 22,00 Bassmassesizilien progetto speciale e gran finale

Mercoledì 25 Agosto

“Arte e Benessere: natura creatività e salute”.

Associazione Sicula Butoh

Concerto ore 22.00

Giovedì 26 Agosto

“Arte e Benessere: natura creatività e salute”.

Associazione Sicula Butoh

Performance ore 22.00

Venerdì 27 Agosto

“Arte e Benessere: natura creatività e salute”.

Associazione Sicula Butoh

Concerto ore 22.00

26 settembre -– Cave di Cusa.

EVENTO “CIRNECO DELL’ETNA”

Iconografia antica rilevata nel fregio decorativo del “Tempio E” di Selinunte.

29 settembre

GIRO DI SICILIA

30 ottobre Selinunte

“SICILY INTERNATIONAL TRIATHLON” manifestazione sportiva

ORGANIZZAZIONE CONCERTATA E CONDIVISA

con il COMUNE CASTELVETRANO

Venerdì 30 Luglio - Spazi culturali di Triscina

Biancamaria Targa e Nicola Breda – Associazione “I Musici della Concordia” Giovanissimi in concerto - Concerto per archi. Presso Spazi Culturali di Triscina Ingresso Necropoli

Martedì 3 Agosto - Spazi ingressi parco Selinunte - Pensiero Contemporaneo

Presentazione del libro di Enzo Napoli “Poliorama Selinuntino” Presso Pensiero Contemporaneo

Domenica 8 Agosto - Selinunte

ore 22.00

“Non ti Fermare” Concerto di Beneficenza a favore dell’associazione Nazionale “Libellula Libera” Liberi dalla sindrome fibromialgica a cura dell’associazione “Musicart Culture”

Lunedì 16 Agosto - Spazi culturali di Triscina Ingresso Necropoli

Commedia musicale in 2 Atti “La vera storia della guerra di Troia” di Elio Indelicato -

Giovedì 19 Agosto - Spazi ingressi parco Selinunte - Pensiero Contemporaneo

Premio “Pino Veneziano”

Venerdì 20 Agosto - Selinunte Tempio F

Premio “Pino Veneziano” – Interviene il Prof. Vito Mancuso

Sabato 21 Agosto - Spazi culturali di Triscina – Ingresso Necropoli

Tommaso Parrinello e Lia Rocco – Spettacolo Inedito dello Sbarco sulla luna

Domenica 22 Agosto – Selinunte Tempio F

Premio “Pino Veneziano”

Martedì 24 Agosto Selinunte Tempio F

Presentazione del libro “Amuri” di Catena Fiorello

Mercoledì 25 Agosto - Spazi ingressi parco Selinunte - Pensiero Contemporaneo

Presentazione del libro “Dalle parti di Leonardo Sciascia” di Pietro Tulumello e Lillo Garlisi. - Intervista Impossibile

Venerdì 3 Settembre – Castelvetrano: Collegiata SS Pietro e Paolo

ore 17.00 Presentazione del libro “L’archivio Pignatelli Aragona Cortés” di Mirko Tamburello

Domenica 5 Settembre - Spazi culturali di Triscina - Ingresso Necropoli

Estemporanea di pittura – Premio Lia Calamia

- Leo De Santi Bassista in concerto Presso Parco Archeologico di Selinunte – Tempio F

Sabato 11 Settembre - SELINUNTE parco Archeologico

“Woman Orchestra” in Concerto tributo ad Ennio Morricone

ORGANIZZAZIONE CONCERTATA E CONDIVISA

COMUNE CAMPOBELLO di MAZARA

Mercoledì 4 Agosto - Giovedì 5 Agosto (CAVE di CUSA) (Campobello di Mazara) Antonello Venditti in Concerto (Cave di Cusa)

Lunedì 23 Agosto (CAVE di CUSA) (Campobello di Mazara)

Gianna Nannini in Concerto

Sabato 28 Agosto (CAVE di CUSA) (Campobello di Mazara)

Gigi D’Alessio in Concerto (Cave di Cusa)

Ago_Settembre (CAVE di CUSA) (Campobello di Mazara)

SICILIA PARRA

Rassegna di artisti – Musica e teatro

31 Agosto- concerto Mario Carpi

2 Settembre CAVE DI CUSA Concerto “ Ciak ….si suona” Colonne sonore dei film girati in Sicilia.

3 Settembre – CAVE DI CUSA andrà in scena “ Donne di mafia”.

5 Settembre – CAVE DI CUSA Cabaret “ Fiato di Madre” con sergio Vespertino

11 Settembre – CAVE DI CUSA “Sogno di una notte a Bicocca” di e con Francesca Ferro.



Festival SiciliAmbiente a San Vito Lo Capo

Annunciati gli eventi speciali della 13a edizione di SiciliAmbiente che si svolgerà dal 18 al 24 luglio a San Vito Lo Capo. Il Festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, è da sempre un importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il cinema legato alle tematiche ambientali, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile e alla biodiversità.

Ospite d’onore quest’anno sarà l’attrice Antonella Attili, che terrà il reading “Tra Diritti e Ambiente” con una serie di letture a tema ambientale da lei interpretate durante la serata finale.

Mercoledì 21 luglio alle 21.30 in Giardino, al termine della proiezione di No News di Lennart Hüper, dalla Germania in anteprima italiana, il regista Lennart Hüper incontrerà il pubblico del festival insieme al giornalista e giurato Nello Scavo, e Alessandro Metz armatore sociale di Mediterranea Saving Humans. Il doc racconta dell'equipaggio della nave di salvataggio non governativa "Lifeline" bloccato a Malta ormai da diverse settimane. Com'è essere costretti ad aspettare mentre le persone stanno annegando a poche miglia di distanza?

Giovedì 22 luglio alle 19.00 in Spiaggia l’imperdibile evento di Greenpeace Italia, uno dei partner di SiciliAmbiente. L’incontro, dal titolo “Crisi climatica: manca una visione. Come il Piano di ripresa e resilienza sia un'occasione mancata per una vera svolta nelle politiche per combattere la crisi climatica” vedrà la presenza di Giuseppe Onufrio Direttore di Greenpeace Italia e di Gianni Silvestrini Direttore scientifico del Kyoto Club.

Venerdì 23 luglio alle 23.15 in Giardino grande attesa per il concerto/intervista di Roy Paci musicista talentuoso e versatile testimonial della campagna di Amnesty International Italia a 60 anni dalla nascita dell’Associazione e da sempre fermo sostenitore delle battaglie per i diritti umani. “Vitaphone" sarà un dialogo sonoro di Roy Paci accompagnato al pianoforte da Antonio Amabile.

Sabato 24 luglio a chiusura della 13a edizione alla grande tavola rotonda organizzata da Arpa Sicilia, Greenpeace e Amnesty International si parlerà di giustizia ambientale e sociale per salvaguardare l’ambiente e la salute dell’uomo. A intervenire la professoressa Gabriella Marcatajo, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Palermo.

A seguire, ARPA Sicilia presenterà ARPINA, il Progetto Informazione Ambientale: iniziative a favore dei consumatori, promosso dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione. L’obiettivo è sensibilizzare e informare i cittadini sui temi del rispetto, della protezione e della valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi. Saranno presenti Giuseppe Peraino sindaco di San Vito Lo Capo, Vincenzo Infantino Direttore Generale ARPA Sicilia, Chiara Di Maria Responsabile Circoscrizione Sicilia di Amnesty International Italia e Giuseppe Onufrio Direttore di Greenpeace Italia.

L’edizione 2021 del festival, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si svolgerà in presenza. SiciliAmbiente Film Festival è realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e dal MiC. È promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, da Demetra Produzioni e da Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD, con il sostegno di SCENA UNITA, Fondazione Cesvi, La Musica che Gira e Music Innovation Hub. SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo è un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.