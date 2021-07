Marsala, costituita la delegazione dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo

19/07/2021 11:37:00

Si è costituita nei giorni scorsi la Delegazione di Marsala dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, gruppo di protezione civile. Promotore dell’iniziativa , nonché volontario e abilitato al soccorso sanitario , l’Avv. marsalese Andrea G. B. Lentini, da anni impegnato in attività di volontariato nel sociale e in ambito socio-sanitario, il quale ha promosso, con grande impegno, la riapertura dell’A.N.VV.F.C.- Delegazione di Marsala- che già negli anni passati aveva svolto importanti servizi per il territorio cittadino. La nuova associazione è presieduta dal Prof. Antonino Di Giorgio, ex vigile del fuoco, originario di Trapani e marsalese di adozione.

Vice-presidente nonché tesoriere è il sig.Francesco Martino Parrinello, già veterano di operazioni di protezione civile avendo prestato soccorso in Abruzzo, colpito dal sisma del 2009, proprio con la precedente delegazione, il quale avrà altresì il compito di coordinare il gruppo in tutte le operazioni civili ed i servizi sul territorio. La segreteria è affidata alla sig.ra Paola Iolanda Lentini, proveniente dal mondo del volontariato cattolico, mentre il ruolo di consiglieri ai signori Danilo Giacalone e Dario Lombardo, in possesso di titoli in ambito di soccorso marittimo e socio sanitario. Al sig. Baldassare Venezia viene affidata la gestione antincendio e servizi correlati. Il gruppo dei volontari impegnati in percorsi e progetti nel sociale sarà coordinato dal sig. Giorgio Arena. A questi si aggiungono il dottor Enrico Figlioli, responsabile attrezzature e già soccorritore sanitario, altri giovani che hanno presentato domanda di iscrizione.

L’ Associazione Nazionale nasce nel 1990 aprendo le porte ai volontari anche non ex Vigili del Fuoco, col preciso impegno sociale di promuovere, organizzare e gestire in Italia e all’estero il volontariato di protezione civile unitamente ad attività culturali, ricreative, sportive, assistenziali e di formazione professionale.

Una particolare nota di ringraziamento si indirizza alla ditta Pulirama S.a.S. di Marsala che immediatamente si è offerta come sponsor dell'Associazione.